В Вологде за 988 млн рублей рекультивируют незаконную свалку на улице Мудрова

Фото: администрация города Вологды

В Вологде 8 августа Администрация города подписала документы о передаче строительной площадки подрядчику. Будет создан мусорный полигон площадью в 14,5 гектара. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Новая система позволит снизить выброс вредных отходов в окружающую среду.

Как сообщил мэр города Сергей Воропанов, благодаря рекультивации можно будет развить прилегающие территории, возвести жилые дома.

Рекультивацию планируют провести в 4 этапа. Сначала создадут карьер с уклоном. Дальше «тело» полигона накроют синтетическими и инертными материалами, которые закроют отходам доступ к воде и перекрывают выход образовавшимся газам. На третьем этапе подрядчик приступит к устройству инженерных систем сбора фильтрата. Четвертый этап – посадка зелени и уборка в хозяйственной зоне.

Новые инженерные решения помогут снизить объем отходов. Одно из них связано со сбором фильтрата. Он будет проходить очистку через систему. Используют метод, при котором фильтрат будет пропущен через синтетическую мембрану. В результате получатся две фракции: чистая вода – она будет пригодна для использования - и концентрат фильтрата, который будет утилизирован.

Начнут на свалке и сбор биогаза. Летучая фракция, которая образуется при гниении мусора, будет собираться по трубопроводам и сжигаться на высокотемпературных факелах.