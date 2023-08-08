Вологда снова стала городом детства

Фото: администрация города Вологды

В Вологде этим летом в 13-й раз запустили проект «Город детства». Главная задача – чтобы юные вологжане, которые остаются на каникулы в городе, проводили лето с пользой: знакомились с различными профессиями, развивались, находили новых друзей.

В первый летний месяц было открыто 20 площадок. С 1 июля их число увеличилось до 35, такое же количество площадок будет работать и в августе. За все лето дети посетили площадки «Города детства» более 14 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

В августе площадки проекта традиционно работают по будням с 11.00 до 14.00 в разных районах города. Там с ребятами занимаются опытные педагоги и вожатые-волонтеры. Текущая неделя «Города детства» посвящена спорту и приурочена к Дню физкультурника, который в этом году отмечается 12 августа. На каждой площадке ребята с вожатыми играют в подвижные и настольные игры. Также между площадками проекта организован конкурс на лучшую кричалку. Детям необходимо записать видео в поддержку вологодских спортсменов и разместить его в соцсети.

С 14 по 18 августа в рамках «Города детства» запланирована «Неделя экологии, моды». С 21 по 25 августа – «Неделя театра», с 28 по 31 августа – «Неделя безопасности».