В Вологде школы уже готовы принимать учеников

В Вологде чиновники приняли к новому учебному году 42 школы города и 4 учреждения дополнительного образования. Об этом сообщила пресс-служба Администрации областной столицы.

Готовность учебных заведений оценили представители Администрации города, силовые структуры, контрольные и надзорные органы. Эксперты оценили не только состояние здания и кабинетов, но и провели проверку антитеррористической защищенности образовательных организаций, оценили состояние инженерно-технической укрепленности, оснащенность объектов образования современной системой оповещения при чрезвычайной ситуации, охранной сигнализацией, состояние ограждений у здания по периметру и многое другое.

«Приемка школ к новому учебному году на данный момент завершена. Она проводились с конца июня по начало августа. Отмечу, что в ходе проверочных мероприятий важно не просто визуально осмотреть здание, спортивные площадки, оценить энергоэффективность школы, но и уделить особое внимание безопасности детей. На данный момент все учреждения образования приняты, проблем не выявлено», – рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Отметим, что в этом году косметический ремонт в разном объеме прошел практически во всех школах Вологды, а в школе № 6 в Молочном были проведены ремонтные работы на кровле здания.