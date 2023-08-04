Российский Дед Мороз получил 4 миллиона 582 тысячи 736 писем со всего мира

Фото: Российский Дед Мороз ВКонтакте.

Деду Морозу в Великий Устюг приходят и приходят письма со всего мира. Появилась точная цифра - на 1 августа 2023 года российский Дед Мороз получил 4 миллиона 582 тысячи 736 писем. Речь идет исключительно о старых добрых бумажных письмах.

Именно столько посланий пришло со всего света с начала существования проекта - с 2001 года.

"Примерно 250 тысяч писем в год", - говорит Анастасия Наумова, одна их главных помощников Деда Мороза в Великом Устюге.

И Дед Мороз с помощниками старается ответить на почтовые сообщения. Но не на все. Одна треть посланий приходит без обратного адреса, так что на них просто физически ответить невозможно.

Горячая пора начинается сразу после Нового года и длится весь год. На письма творческие, остросоциальные, добрые, коллективные Зимний Волшебник отвечает в первую очередь. Обязательно Дед Мороз благодарит за посылки и бандероли. Ведь часто ему шлют подарки - например, вязанный шарф или варежки, забавный сувенир или рисунок.

Вся Почта Деда Мороза украшена именно поделками - подарками детей.

Пишут ему со всего мира. В этом году, например, Дедушке пришли письма из Индии, часто обращаются к Деду Морозу дети из Германии и Китая. Иногда послания приходят на иностранном языке, полагая, что Дедушка полиглот, но больше все-таки - на русском.

Дети и взрослые поздравляют Дедушку, просят поздравить их рожных, обязательно что-нибудь загадывают и ждут исполнения желаний.

Кстати, отправляет Дед Мороз ответы на письма и открытки в своих фирменных конвертах.

Почта доставляет адресату даже послания с сокращенным адресом, практически "Великий Устюг, Деду Морозу".

Но правильный адрес у Волшебника такой: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, Российскому Деду Морозу.

Напомним, 18 ноября у Дедушки - день рождения. Самое время задуматься - что ему пожелать.

Кстати, отправляет Дед Мороз ответы на письма и открытки в своих фирменных конвертах.