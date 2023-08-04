Вологжан в честь Дня археолога пригашают на раскопы в областной столице

Комитет по охране объектов культурного наследия ВКонтакте.

Вологда готовится в Дню археолога. Он пройдет 15 августа.

Это профессиональный праздник у всех, кто изучает историю и культуру с лопатой и кисточкой в руках.

Профессия археолога таит в себе много интересного и удивительного. Комитет по охране объектов культурного наследия совместно с АУК ВО «Вологдареставрация» предлагает вологжанам окунуться в их работу. На следующей неделе комитет организует серию экскурсий на раскопки, которые ведутся в Вологде.

Первая экскурсия состоится во вторник 8 августа на участке по адресу Ударников, 4, начало - в 14:00.

Раскопки проходят на территории памятника археологии «Вологодское городище» и уже принесли интересные результаты. Например, на прошлой неделе археологи обнаружили в нижних слоях раскопа плоскую привеску из цветного металла в виде стилизованного изображения водоплавающей птицы (скорее всего, уточки). Находка служила не только частью костюма женщин XI-XIII веков, но и своеобразным оберегом. При ходьбе подвески звенели, отпугивая "злых духов".

Вторая экскурсия пройдет в четверг 10 августа. Это крупнейшие раскопки за последние десятилетия - на месте будущего Некрасовского моста. Начало в 14:00. Работы проводятся на территории памятников археологии «Вологодское городище» на улице Бурмагиных и «Верхний Дол» на берегу реки Вологды. Оба рабочих участка богаты на находки и интересны, но разительно отличаются друг от друга.

В понедельник 14 августа в 15:00 вологжан приглашают на экскурсию на раскоп по адресу С. Орлова, 3б, который находится на территории археологического памятника «Культурный слой города Вологды в границах крепости XVI века».

Здесь археологи только приступили к раскопкам и готовы познакомить горожан и гостей Вологды со своей работой.

Количество мест на мероприятия ограничено, записаться можно по телефонам: 72-02-21 или по адресу: Герцена, 37, каб. 6. на экскурсии необходима удобная и непромокаемая обувь.