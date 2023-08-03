На Вологодчине разбирались, чем занимается оппозиция в Законодательном Собрании области

Роман Заварин с жителями улицы Болонина. ФОто: ЗСО ВКонтакте.

В Вологодской области пытаются найти оппозицию. Очевидно, что депутаты есть, но их как бы нет.

Итоги работы областных парламентариев подвели на портале НьюсВо.

Для депутатов ЗСО это второй год работы для этого созыва. Сейчас у них каникулы. Новый год они традиционно начнут в сентябре.

Журналисты выяснили - у кого какие результаты: кто из депутатов прогульщик сессий, а кто активно работает в постоянных комитетах, кто чаще всего выдвигает законотворческие инициативы, а кто работает с людьми.

Оказалось, самый результативный депутат - председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. Он участвовал (и вел их , - прим ред..) во всех одиннадцати сессиях, выдвинул 29 законотворческих инициатив ( все они приняты, - прим.ред..). Кроме того, на его счету 14 приемов граждан, он ответил на 446 обращений граждан.

На втором месте - Лариса Кожевина, фракция "Единая Россия". Ее показатели: посещение 11 сессий, участие в 27 заседаний постоянного комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека, 37 законотворческих инициатив, 35 личных приемов граждан и 428 обращений избирателей.

На третьем месте - Роман Заварин (фракция ..."Единая Россия"). Он не прогулял ни одной сессии, принял участие в работе 29 заседаний возглавляемого им постоянного комитета по бюджету и налогам, выдвинул 37 инициатив, провел 35 приемов и ответил на 246 обращений граждан.

В "двоешниках", ОК! - в "троешниках" числится депутат ЗСО от «Единой России» Евгений Шулепов. Он работал на 9 сессиях из 11, 9 раз работал на заседания постоянного комитета по бюджету и налогам, выдвинул 3 законотворческие инициативы, провел 7 приемов и ответил на 6 обращений жителей.

Есть депутаты, которые законотворческие инициативы не выдвигали. Например, коммунисты. "Представители фракции КПРФ в ЗСО во главе с Александром Морозовым не выдвинули ни одной законотворческой инициативы. В этой графе стоит прочерк у всех: у Александра Морозова, Валерия Борисова, Николая Варнавского, Олега Ершова, и у Евгении Копничевой", - пишет портал НьюсВо.

Выяснилось, что такая же проблема у представители остальной системной оппозиции. Ни Антон Гримов, ни Владимир Селяков (ЛДПР), ни Виктор Леухин (СР-Патриоты-За правду), ни Игорь Катухин (Российская партия пенсионеров) не выдвинули ни одной законотворческой инициативы.

Как дела с другими показателями? У коммунистов Александра Морозова проведено 8 встреч с людьми и обработано 73 обращения, Валерия Борисова 1 прием и 36 обращений, Евгении Копничевой - 2 приема и 13 обращений, Николая Варнавского – 4 приема и 5 обращений, Олега Ершова – ни одного приема и 11 обращений.

Показатели наглядно показывают кто есть кто. Но если бы замеры делались по количеству постов, ругающих власть. То коммунисты, наверно, дали бы всем фору. На выборах 2021 года состав фракции КПРФ в ЗСО сильно поменялся. Но все остальное, видимо, не очень.