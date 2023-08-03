Вологжане, доставлявшие груз участникам СВО, попали под ракетный обстрел

Вологжане попали под обстрел, когда доставляли помощь участникам СВО. Об этом сообщает 35Медиа со ссылкой на вологжанина Сергей Ситникова, который по срочной просьбе участников СВО повез на место боевых действий квадрокоптер, тепловизор и другие вещи. 2 августа, вечером , они ехали сторону Ясиноватой (ДНР) и попали под ракетный обстрел. «Моему товарищу, который ехал впереди, удалось заснять момент прилета. Звук ракеты я запомнил еще с прошлых поездок — очень противный и свистящий, ни с чем его не спутаю. Слава Богу, в нашей группе все живы и здоровы, груз для бойцов не пострадал", - рассказал Сергей Ситников.

Он говорит, что это не первый раз, когда их группе приходится попадать под обстрелы, либо становиться их свидетелями.

Вологжане стараются оперативно реагировать на просьбы земляков - участников СВО, доставляя все необходимое по их заявкам.