Вологодская корова родила сразу троих телят

Фото: Департамент сельского хозяйства Вологодской области

В Верховажском округе Вологодской области ветеринары отметили необычные роды коровы. У животного родилось сразу три теленка. А это случай крайне редкий.

«Малыши родились в СПК колхозе "Нижне-Кулое". Нетель отелилась тройней: две тёлочки и бычок. Вес тёлочек – 25 килограммов, а бычок весит 28 килограммов», – сообщается на официальной странице Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области в соцсети.

Для коров многоплодный отел – большая редкость. Обычно у коровы рождается по одному наследнику за раз, двойни бывают уже только в 3-5% случаев, а тройни и вовсе появляются у одной из семи тысяч коров.

В Вологодской области это уже вторая тройня за лето.