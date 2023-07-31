Второй фестиваль "Русская охота" пройдет в "Семенково"

Второй фестиваль «Русская охота» пройдет на Вологодчине в субботу, 12 августа.

Он состоится в архитектурно-этнографическом музее «Семенково», под Вологдой.

Принять участие в нем смогут все желающие, как профессиональные охотники, так и просто любители природы и активного отдыха.

Главная задача фестиваля – рассказать самому широкому кругу о забытых традициях Русского Севера. Здесь можно будет познакомиться с работой охотничьих собак, побеседовать с бывалыми охотниками, оценить деликатесы из дичи и даже послушать звуки манков – инструментов для подманивания диких животных и птиц.

Масштабная программа праздника предусматривает мероприятия для взрослых и детей. На территории музейного комплекса развернется несколько тематических площадок: для обучения навыкам охоты; отдыха и торговли; фотографирования и развлечений. Профессиональные охотники продемонстрируют работу борзых собак и элементы соколиной охоты.

Детей ждут мастер-класс по стрельбе из лука, тематические конкурсы и забавы. В музейных домах пройдут мастер-классы традиционной народной культуры, будет организована выставка охотничьих трофеев. В концертной программе выступят лучшие творческие коллективы области.

Напомним, впервые фестиваль «Русская охота» прошел на Вологодчине в сентябре 2022 года.