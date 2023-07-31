В Череповце отметили День Военно-морского флота

В Череповце в воскресенье, 30 июля, прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Военно-морского флота. Военнослужащие в запасе и ветераны флота собрались в Заречье на проспекте Победы, у памятника морякам.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших моряков и возложили цветы к памятнику. В конце мероприятия выступили череповецкие артисты.

Депутат областного заксобрания Елена Быкова поздравила моряков с профессиональным праздником.

«Отечественный флот воспитал много великих и бесстрашных командиров и матросов. Они являются для нас образцом моральных устоев, верности, самоотверженного служения интересам страны. Мы помним, чтим и передаем из поколения в поколение подвиги наших земляков», — сказала Елена Быкова.

Среди череповчан много известных моряков. Например, генерал-полковник Евгений Преображенский - он стал первым в годы войны летчиком морской авиации, получившим звание Героя Советского Союза. Капитан третьего ранга Дмитрий Глухов командовал дивизионом сторожевых катеров. Череповчанин Владимир Очеленко командовал отделением автоматчиков батальона морской пехоты Черноморского флота. Нина Соколова — первая в Советском Союзе женщина — тяжелый водолаз. Огромную роль в годы войны сыграли и череповецкие речники.

Напомним, праздник российского военного флота берет начало с 1714 года. С 2006 года День ВМФ стали отмечать в последнее воскресенье июля.