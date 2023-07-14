Вологжанам показали итоговый проект реконструкции площади Революции

Фото: администрация города Вологды

В областной столице представили итоговый проект развития и благоустройства площади Революции. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

«Работа над проектом началась еще в 2021 году. Было проведено большое социокультурное и предпроектное исследование, встречи с горожанами. Площадь Революции – это сложное и знаковое для Вологды пространство, с большим количеством исторических и культурных смыслов, разнообразным функционалом. Жители высказывали пожелания сохранить его и как место проведения мероприятий, и как пространство для отдыха, и как место для экскурсий, его историческую и культурную составляющую. Этот проект отражает все эти направления», - рассказал главный архитектор Вологды Денис Поздняков.

Предварительная концепция развития и благоустройства площади была разработана Лабораторией городской среды совместно с московским архитектурным бюро «Практика» и представлена жителями на обсуждение в сентябре 2022 года. На основе предложений вологжан и экспертного сообщества проект был существенно доработан. В основу легли несколько принципов: связанность общественных пространств, образ площади как представительного и главного событийного пространства, сохранение озеленения и ценных деревьев, сохранение истории места, смыслов и образов. При этом остаются на своих местах все существующие сегодня на площади памятники.

Фото: администрация города Вологды

«После первой презентации проекта было много экспертных встреч по разным направлениям: культурно-событийное развитие площади, ландшафтное озеленение, архитектурно-историческое, градостроительное, по работе с объектами культурного наследия, по проработке технических возможностей и решений. В итоге проект сильно поменялся. Представленная концепция говорит о том, что мы помним, какой была площадь раньше, мы проявляем все ее культурные и исторические слои, скрытые и явные. То, что мы называем площадью Революции, представляет собой целый комплекс пространств: площадь Возрождения, сама площадь Революции, Комсомольский сквер, где горит Вечный огонь, Детский парк, кусочек улицы Пушкинской и даже соседние улицы и проезды. Все эти пространства были гармонизированы и заложены в одну архитектурную концепцию. Кроме того, предложенные решения синхронизированы с уже разработанной Стратегией развития общественных пространств и Стратегией развития центра Вологды», - отметила руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

Слева от памятника Героям Гражданской войны появится фонтан.

«Внутри площадки с водой будут установлены специальные форсунки, которые днем создают мелкую дисперсию. То есть, в знойный день можно просто отдохнуть рядом с этим фонтаном, подойти ближе к воде. В вечернее время фонтан может быть использован совершенно по-другому. Благодаря мелкой дисперсии можно сделать проекцию утраченных церквей, эпизодов из истории города, и это будет целое шоу. Также можно будет делать свето-динамическое шоу во время праздников и городских мероприятий. Еще один сценарий – с помощью струй можно проявить структуру старого, ранее существовавшего фонтана, это тоже пласт истории», - рассказал архитектор Лаборатории городской среды Иван Крутиков.

Фото: администрация города Вологды

В Комсомольском сквере, где находится Вечный огонь, предлагается проложить дополнительные диагональные транзиты, чтобы создать удобную пешеходную структуру. На территории, где сейчас установлен Поклонный крест, предлагается специальным мощением выделить основание бывшего Спасо-Всеградского собора. Зона Детского парка останется территорией для спокойного семейного отдыха, и в целом структуру этого участка предлагается сохранить, немного изменив трассировку дорожек для связанности новых площадок и формирования образа сада.

«Предлагаем воссоздать здесь существовавший ранее парковый павильон в стилистике северного модерна, который может служить своего рода туристическим центром и местом локации оператора парка. Также планируется разместить детскую площадку, образ которой будет связан с главным ремеслом Вологды - кружевоплетением, льняной нитью. Например, фонари могут быть сделаны в виде льняных коробочек. А основой площадки станет «кружевной» корабль, наполненный лазалками, качелями и всем, что располагает к игре. Для площадки предусматриваем мягкое ударопоглощающее покрытие», - рассказал Иван Крутиков.

Фото: администрация города Вологды

Перед Церковью Иоанна Предтечи в Рощенье будет добавлена небольшая площадь, чтобы придать этому объекту значимости. В целом же архитектурный код Детского парка продиктован архивными фотографиями, воспоминания жителей. Здесь появятся парковые скамейки с навесами, чтобы укрыться от дождя, фонари.

Площадь Возрождения остается открытой для проезда, но часть ее станет полностью пешеходной. На этом участке будет выполнено мощение с точечной подсветкой. Это будет главное событийное пространство для проведения мероприятий, концертов, ярмарок и так далее.

Как подчеркнули архитекторы, в целом на площади Революции будет максимально сохранено озеленение, в том числе каштан на перекрестке с Советским проспектом и липа у Поклонного креста, проведен уход, удалены аварийные деревья с посадкой взамен новых крупномерных растений. Продумано и освещение - кроме основных фонарей будут точечные светильники и подсветка памятников.

В целом, участники обсуждений поддержали представленную концепцию, высказав при этом ряд предложений. Свое мнение после знакомства с концепцией могут выразить все желающие, заполнив форму обратной связи. После внесения корректировок на основе пожеланий вологжан начнется создание рабочего проекта и проектно-сметной документации.

Напомним, площадь Революции планируется обновить в рамках подготовки к 880-летнему юбилею Вологды, который будет отмечаться в 2027 году.