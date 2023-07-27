Андрей Луценко считает, что освобождение владельцев электромобилей от транспортного налога – шаг в верном направлении

Электромобили - это экологично и экономично. Фото: сайт ЗСО

В Вологодской области поощряют владельцев электромобилей. Их освободили от транспортного налога. Сайт ЗСО Вологодской области сообщает, что в регионе уже более сотни электромобилей.

Напомним, изменения в закон «О транспортном налоге» вступили в силу с 1 января 2022 года. От уплаты транспортного налога были освобождены владельцы легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями. Инициаторами законопроекта выступили депутаты фракции «Единая Россия». Необходимость изменения налогового законодательства была обусловлена созданием благоприятных условий для популяризации электротранспорта и развитием инновационных технологий.

В 2020 году электромобилей в регионе насчитывалось 21, годом спустя – 61. В 2022 году - 91 автомобиль. Сейчас в области насчитывается 105 электромобилей.

«На данный момент количество электромобилей в Вологодской области составляет небольшую долю процента от всего автопарка. Но мировые и общероссийские тенденции таковы, что со временем их число будет только расти. Этому способствует и развитие зарядной инфраструктуры. Сейчас в регионе действует 18 комплексов. До конца года начнут работу еще 13 станций быстрой зарядки. Около двух лет назад мы приняли решение освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, чтобы, таким образом, стимулировать вологжан пересаживаться на экологичный и экономичный транспорт. Уверен, это был шаг в верном направлении. Надеюсь, с каждым годом все больше наших земляков смогут оценить преимущества подобной техники», - прокомментировал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Вологжанин Антон Зеленцов - три года за рулем электромобиля. он подсчитал, что стоимость владения электромобилем в летнее время до 10 раз ниже, чем привычным автомобилем.

"Обслуживать его приходится значительно реже. С учетом этого, а также столь значимой меры поддержки как освобождение от транспортного налога, многие всерьез задумываются о том, чтобы сменить бензиновую машину на электрическую. Особенно это выгодно тем, кто много перемещается по городу", - сделал вывод Антон.

Как сообщает пресс-служба ЗСО, для владельцев электромобилей действуют и другие льготы. С 1 марта 2023 года Правительство России предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам. Для этого необходимо получить статус «Электромобиль». Порядок получения которого размещен на официальном сайте Министерства экономического развития РФ.