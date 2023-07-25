Скамейка у подъезда Ольги Фокиной в Вологде была установлена несмотря ни на что

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О проблеме возникшей в центре города во дворе дома на улице Октябрьской "Комсомолка" уже писала. Подарок от города на юбилей Ольге Фокиной - скамейку - председатель ТСЖ спрятала в подвал, а потом и вовсе отказала ей в праве стоять у подъезда.

На место накануне выезжали городские власти, депутат, общественность. И консенсус, несмотря на упорство председателя - ей хотелось, чтобы женщина выходила со скамеечкой гулять, а после убирала, вроде бы был найден. В 17:00 25 июля скамейка должна быть установлена. Однако за час до пришла новая информация: скамейка все еще под замком, а председатель снова против ее установки.

Но в итоге рабочие приехали и установили скамейку так, чтобы ни у кого не возникло мысли, что ее можно куда-то даже сдвинуть: ножки прикрутили к основанию.

Председатель ТСЖ Татьяна Прилежаева поясняла свою позицию интересами жильцов и действующим законодательством. Она сообщила, что скамейку ей, то есть ТСЖ, передали в сентябре прошлого года, обещали принести и все документы, но их так и не передали, хотя обещали. А установка скамьи ближе чем на 10 метров от окон может быть расценены как незаконные действия. Впрочем, ни одной фамилии недовольных скамейкой жильцов председатель не назвала. Но для Ольги Александровны она выставила стулья - на каждом этаже, чтобы, поднимаясь на пятый этаж та могла отдыхать.

В итоге городские власти документацию представили. Согласно ей, скамья не будет передана ТСЖ, а останется в собственности дарителя. Она установлена на городской территории, так что никаких обременений и новых обязанностей из-за ее появления у председателя ТСЖ не будет. Если, конечно, не откроются какие-нибудь вновь открывшиеся обстоятельства.

Все заинтересованные стороны, включая председателя ТСЖ, поднялись к Ольге Александровне в квартиру - она нечасто выходит, вручили цветы и сфотографировались.

Есть что вспомнить!