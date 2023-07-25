В Череповец привезли кости мамонта старше 30 тысяч лет

В город металлургов привезли плечевую и тазовую кости шерстистого мамонта. Теперь они хранятся в Музее природы на Луначарского, 32. Эксперты утверждают, что останкам, найденным на реке Сухона вблизи поселка Игмас Нюксенского района, около 30 тысяч лет. Там же обнаружили фрагмент черепа лося и лопатку шерстистого носорога.

«Река способна образовывать своеобразные ловушки, которые периодически размываются, и мы находим останки, перенесенные течением на расстояние. Вероятно, животные обитали в долине Сухоны. Они могли провалиться под лед, либо погибнуть во время паводка. Местные жители нашли кости на отмели, связались с нашими коллегами из Вологды. Потом мы вместе выехали в экспедицию. Останки перевезли на машине, провели первичную чистку и обработку. Кости покрылись пленкой, она на время защитит их от разрушений. Найденные кости временно разместим в экспозиции, затем они займут надежное место в фондах музеев», — рассказала порталу города заведующая Музеем природы Ольга Яшина.

Последние мамонты вымерли около 4000 лет назад. Предполагается, что шерстистые мамонты обитали в регионах Европы, Азии и Северной Америки.

На Вологодчине уже обнаружили порядка тысячи доисторических останков. Чаще всего эксперты натыкались на кости мамонта: бивни, позвонки, ребра, лопатки, фрагменты зубов, трубчатые кости.

Одной из самых уникальных находок стал верхний зуб лесного слона, обнаруженный в 1926 году в районе деревни Иванов Бор Кирилловского района. Возраст находки — старше 120 тысяч лет. Зуб хранится в череповецком Музее природы.