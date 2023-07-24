Лекторий для крупной выставки построили из CLT-панелей Segezha Group

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С 14 по 30 июля в коттеджном поселке «Грин Лаундж» Московской области для посетителей открыта крупнейшая российская выставка загородных домов Open Village 2023. Это уникальная демонстрационная площадка, где возводят только настоящие загородные дома – здесь нет муляжей и макетов. Каждый год более 11000 посетителей приезжают в подмосковный коттеджный поселок (локация выставки меняется раз в два года), чтобы открыть для себя мир современных строительных технологий, архитектурных решений, дизайна. Познакомиться с проверенными застройщиками и производителями, а главное, прогуляться по готовым к постоянному проживанию загородным домам. Дома здесь возводятся как для конкретных заказчиков, так и на продажу. Фактически посетители выставки приходят в гости к владельцам домов и при этом могут посмотреть и «примерить» на себя масштаб дома.

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Впервые в мероприятии участвует проект, выполненный из CLT-панелей производства Segezha Group (MOEX: SGZH). Это совместная инициатива организатора выставки Владислава Копицы и российского лесопромышленного холдинга Segezha Group. CLT-зданию на выставке отведен важный общественный функционал – оно представляет собой современный лекторий, рассчитанный на несколько сотен слушателей тематических конференций и участников круглых столов. При этом здание – одноэтажное, общей площадью 98 кв. м. Инвестор и основной подрядчик по строительству – тандем инженерно-строительной компании «Штайнер» (Москва) и инжиниринговой торговой компании «Геометрия Пространства» (Санкт-Петербург).

Автор проекта, архитектор и инженер Евгений Циулин уверен, что возможности применения древесины в строительстве гораздо шире, нежели принято считать в настоящее время: «Визуально парящие формы, ломаные грани, жесткие, но при этом лёгкие консоли и диафрагмы, выразительные и теплые несущие конструкции – вот что дает применение современной инженерной древесины. Благодаря CLT появилась возможность создавать здания, соответствующие актуальным запросам и потребностям, и задумываться о новых смелых решениях, недоступных для других строительных материалов».

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