Сотрудники МЧС подготовили 450 мест в пунктах временного пребывания для вытегоров

Две реки вышли из берегов. Фото: МЧС.

В Вологодской области 23 июля из-за прошедших ливней на территории Андомского сельского поселения, Вытегорского района произошел подъем уровня воды в реках Андома и Самина.

В результате произошло подтопление приусадебных участков в трех населенных пунктах, а также трех участков автомобильной дороги местного значения. Такую информацию дает ГУ МЧС по Вологодской области.

По мнению спасателей, проезд на транспорте возможен, так как глубина подтопления не превышает 20 сантиметров и уровень воды снижается.

Сотрудники мониторят ситуацию, организован подворовый обход жилых домов. Маломобильных граждан нет, в эвакуации население не нуждается.

"С жителями подтопленных территорий проведен инструктаж о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. Все службы готовы к реагированию", - сообщает ведомство.

А в случае ухудшения обстановки подготовлены два пункта временного размещения вместимостью 450 человек: в д. Щекино и г. Вытегра.

И, как сообщалось, в понедельник пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет рассмотрен вопрос подтоплений в Вытегорском районе.

А в Вытегорском районе на федеральной трассе из-за наводнения обвалился асфальт

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