На Вологодчине во всю идет конкурс «Вологодское подворье»

Фото: Правительство Вологодской области

На этой неделе стартовали выезды областной комиссии конкурса «Вологодское подворье». Участники в номинациях «Молодежное подворье» и «Ветеранское подворье» показали свои владения. По итогам муниципального этапа из 646 заявок было отобрано 52 участника. Они представляют все округа и районы Вологодчины.

Семья Чирковых из Грязовецкого района усердно работала над своим участком в 25 соток. Маргарита Сергеевна и Владимир Иванович вместе уже более 60 лет. На их огороде присутствует картофель, кабачки, огурцы, томаты, перцы, лук, капуста, морковь и многое другое. В саду растут яблони, смородина, малина, слива и крыжовник, огромное количество различных цветов.

А вот молодая семья Ловковых из Череповецкого района поразила конкурсную комиссию холодной и горячей кузней на участке.

«Областная конкурсная комиссия до середины августа посетит все семьи, которые стали победителями муниципального этапа. Будут определены победители и призеры в разных номинациях и направлениях. Завершится конкурс большой ярмаркой в областной столице в сентябре. «Вологодское подворье» - один из самых популярных конкурсов в нашем регионе. Уже в 12-й раз жители соревнуются в том, чье приусадебное хозяйство окажется лучшим», - отметил замгубернатора Евгений Богомазов.

Учредителем конкурса является Правительство Вологодской области, партнером выступает компания «ФосАгро».