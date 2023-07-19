В Вологодской области у охотников нервные дни

Процедуру сделали максимально прозрачной. А удачу- никто не отменял. Фото: Из материалов пресс-службы

20 июля для охотников Вологодчины был волнительный день. Во всех районных отделах Облохотдепартамента прошли распределения разрешений на добычу медведя и кабана. Как сообщал начальник департамента Олег Кислицын на своей странице ВКонтакте, активность небывалая: только в Вологде за неделю специалисты приняли 1200 заявлений от охотников, а всего по всей области было подано около 15 тысяч.

20 июля охотоведы вместе с охотниками распределили разрешения на медведя и кабана. На лося такая процедура пройдёт 17 августа.

По словам Олега Кислицына, лимиты добычи медведя на предстоящий сезон охоты утверждены, на согласовании находится проект лимитов на добычу лося. Традиционно, в первую очередь получат разрешения те, кто участвовал в биотехнических работах. А их проведено немало: силами охотников в общедоступных охотничьих угодьях засеяно около четырёх тысяч гектаров кормовых полей, обустроено 6 тысяч солонцов, 300 подкормочных площадок, 800 галечников.

Процедура определения правообладателей охотничьих путевок в общедоступные охотничьи угодья через заключения договоров между биотехнистами и Облохотдепартаментом, а также путем «жеребьевки» действует в регионе с 2019 года.

«Распределения прошли без нарушений, максимально открыто и прозрачно. В составе специальных комиссий были представители органов исполнительной власти, правоохранительных и надзорных ведомств, общественности. Каждому заявлению присваивается порядковый номер, что позволяет всем принимать участие в распределении, несмотря на повышенный спрос и ограниченный лимит добычи. Всего распределено на общедоступные охотничьи угодья 684 особей кабана и 507 особей бурого медведя», – рассказал начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын.

В качестве поощрения 60% разрешений на кабана и 80% на медведя получают охотники, выполнявшие биотехнические мероприятия. Следующие 30% разрешений на кабана получат охотники-волчатники и те, кто добыл 10 особей лисиц и енотовидных собак. Оставшиеся 10% на добычу кабана и 20% на медведя разыгрываются среди остальных желающих путем «жеребьевки».

Любой желающий мог присутствовать на распределении. Сами охотники вытягивали заветные номера.

«Трясли кубышку, как могли. Шурудили, вращали, рукой мешали и вытаскивали, не глядя. Мужики, кому кабан достался, можете мне спасибо сказать! Мне, к сожалению, не повезло», – поделится своими впечатлениями в социальных сетях охотник Владислав.

Протоколы распределения уже размещены в интернете. Напомним, охота на кабана и медведя стартует на Вологодчине 1 августа.