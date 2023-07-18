Вологодские дикие пляжи патрулируют дроны

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Вологодские сотрудники МЧС ищут нарушителей пляжного отдыха на диких пляжах с помощью беспилотников.

"В жаркую погоду работники чрезвычайного ведомства целенаправленно выезжают на реки и водоёмы области, чтобы в случае необходимости предотвратить беду. Вологжане нередко выбирают для отдыха и купания необорудованные места, несмотря на то, что на территории Вологодской области открыто 15 оборудованных пляжей. Сегодняшний рейд по реке Вологда начался в деревне Поповка. Несмотря на то, что на берегу установлены таблички с запретом на купание, у реки собралось много отдыхающих, уверенных в своих силах", - сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области

Уточняется, что за первое полугодие 2023 года уже погибли на воде 22 человека, из них 4 ребёнка.

Купание в местах, где выставлены щиты с запрещающими надписями, в том числе за пределами ограничительных знаков, прыгание в воду с мостов, пристаней, набережных, гидротехнических и иных не приспособленных для этого сооружений, движущегося речного транспорта, приближение к движущимся судам, иным движущимся плавательным средствам, а равно купание в состоянии опьянения - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10000 до 3000 рублей.

Вологжане же жалуются, что во многих водоемах некачественная вода. Это вынуждает идти за отдыхом на дикие пляжи, ведь мест для купания официально открыто очень мало. За качеством воды следят специалисты вологодского управления Роспотребнадзора.

За июнь специалисты исследовали пробы воды, взятые в 29 местах купания. Качество не соответствует нормам на реке Сухоне в Великом Устюге и Соколе, реке Юг в Кич-Городке, реке Шексне на череповецких пляжах «Ломоносовский» и «Зашекснинский», реке Мологе в Устюжне, реке Кубене в Чирково и Устье Усть-Кубинского района, а также в Харовске. В списке оказались и другие территории.

Положительное заключение о том, что водный объект соответствует санитарным правилам, получено всего у 9 мест купания. Из них несколько - это детские лагеря «Озерки», «Жемчужина Мологи», «Лесная сказка», «Искра», «Корабелы Прионежья». Из официальных пляжей вологжанам доступны только пляж на Сиверском озере в Кириллове, пляжи «Первомайский-1» и «Первомайский-2» в Череповце, а также пляж в Вологде в парке Мира на Чернышевского, 137.