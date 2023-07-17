Вологодская область участвует в туристическом конкурсе

Фестиваль «Древо жизни», Бабаевский округ. Фото: vk.com/club167103529

Журнал о путешествиях Russian Traveler запустил онлайн-голосование, посвященное главным туристическим возможностям нашей страны. Вологодская область борется за победу в конкурсе «Russian Traveler Awards – 2023». Издание определит главные достопримечательности, наиболее популярные места и объекты России, а также откроет новые точки на туристической карте нашей страны.

Голосование проходит по следующим номинациям: «Природный объект», «Экскурсионный маршрут», «Экомаршрут», «Российская авиакомпания», «Круиз», «Культурно-исторический объект», «Оздоровительный курорт», «Городской отель»,»Загородный отель», «Национальное блюдо», «Народный промысел» и «Фестиваль/праздник». Также будут определены фавориты международного туризма: ему посвящены номинации «Лучший отель» и «Лучшее направление».

Вологодская область представлена в 6 номинациях.

Усадьба «Михайловское» и храм Иоанна Богослова в д. Анисимово Чагодощенского округа Вологодской области заявлены в номинации «Культурно-исторический объект/музей». Вепсская игровая кукла из березовых прутиков (Бабаевский округ) претендует на победу в номинации «Народный промысел». Гейзер в Опоках Великоустюгского округа представлен в номинации «Природный объект». Межрегиональный фестиваль вепсской национальной культуры «Древо жизни», который ежегодно проходит в Бабаевском округе, борется на звание лучшего фестиваля России. Экологическая туристская тропа «Санинские родники» в Бабаевском округе заявлена в номинации «Экомаршрут». Маршрут «Тотьма – Опоки – Великий Устюг» предлагается в качестве главного экскурсионного туристического маршрута страны.

Проголосовать за Вологодчину до 31 октября можно по ссылке https://awards.rtraveler.ru/nominations/. Итоги подведут в ноябре.