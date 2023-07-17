На Вологодчине снижается отчетная нагрузка на педагогов

Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области для ведения учителем оставлен только необходимый перечень документов, который напрямую связан с осуществлением образовательного процесса. Остальная документация ложится на иных административных работников. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

«Нормы, регулирующие объем документарной нагрузки на учителей, изменились с 1 сентября 2022 года. Принятые поправки в закон «Об образовании» установили, что учителя не обязаны более готовить отчеты за пределами перечня, утвержденного Министерством просвещения, а электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде, - рассказала начальник Департамента образования Елена Рябова. - Это снижает объем документарной нагрузки на учителя вдвое».

Рабочая группа Рособрнадзора установила документы, являющиеся в школьной отчетности избыточными. Изменения в закон подготовили на основе анализа запросов в школы нескольких пилотных регионов.

Теперь перечень документации для учителя ограничен только пятью пунктами:

1) рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

2) журнал учета успеваемости;

3) журнал внеурочной деятельности (для педагогических работников, осуществляющих внеурочную деятельность);

4) план воспитательной работы (для педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя);

5) характеристика на обучающегося (для педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя, по запросу).

При Департаменте образования Вологодской области работает горячая линия по вопросам документационной нагрузки (8172) 23-01-03 (доб. 2053, 2046).