В Вологде впервые за полвека реконструируют мост в Кувшиново

Стартовал долгожданный капремонт Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде полным ходом идет капитальный ремонт моста, соединяющего микрорайон Лукьяново и поселок Кувшиново. Сооружение отремонтируют впервые за 45 лет с момента постройки. Мэр города Сергей Воропанов рассказал, что мост станет двухполосным - с тротуарами и велодорожками. На реконструкцию потратят более 500 млн рублей из бюджетов всех уровней по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Объект планируют сдать к 1 сентября 2024 года.

Появился временный светофор для поочередного проезда транспортных средств Фото: Евдокия САХАРОВА

Ежедневно вологжане добираются по Кувшиновскому мосту до рабочих мест, учебных заведений и своих домов. Напомним, в поселке также расположена Вологодская областная психиатрическая больница.

В последние годы состояние моста было удручающим: перила активно шатались, в асфальте зияли дыры. Один неаккуратно облокотившийся школьник - и дело могло окончиться печально.

В таком состоянии мост приняли строители Фото: Евдокия САХАРОВА

На данный момент строители приступили к возведению нового временного моста, который будет расположен рядом с существующим. Он позволит не перекрывать движение. Одновременно будут строить новую часть моста и перестраивать старую. Для автомобилистов установлены временные светофоры, пешеходам отделена своя дорожка.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 13 июля лично посетил объект. Глава региона напомнил, что благодаря поддержке президента и правительства страны регион в этом году получил финансирование в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на ремонт 12 мостовых сооружений.