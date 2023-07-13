Глава Вологды Юрий Сапожников сопроводил груз помощи для учреждений Алчевска и для вологодских бойцов в ЛНР

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Глава Вологды Юрий Сапожников вернулся из очередной командировки в ЛНР. Пятая командировка в зону СВО началась с Алчевского городского отделения «Единой России». Партийная ячейка здесь создана не так давно. По поручению секретаря Вологодского регионального отделения Андрея Луценко Юрий Сапожников рассказал про деятельность вологодских коллег. В частности, он сказал: "За 21 год работы нам есть, чем поделиться с друзьями, мы накопили обширный опыт..."

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

В подарок однопартийцам он передал толстовки с символикой, на память.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

В Алчевский центр матери и ребенка Глава Вологды Юрий Сапожников доставил регулятор давления воды для роддома. Прибор был необходим для нормальной работы системы водоснабжения. Оборудование приобретено по поручению Губернатора Олега Кувшинникова за счет средств фонда «Содействие».

В Алчевское отделение Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» Глава Вологды привез наборы для моделирования, настольные игры и гитару. Здесь занимаются не только особенные дети, но и дети из групп риска в возрасте до 18 лет.

Еще одно учреждение социального профиля, которое посетил Юрий Сапожников, – «Алчевский комплексный центр социального обслуживания населения". Он взаимодействует с Комплексным центром социального обслуживания Вологды и Вологодского района. Глава Вологды доставил сотрудникам центра подарок по просьбе директора КЦСОН Вологды Светланы Петровой.

Юрий Сапожников встретился с вологжанами - военнослужащими разведывательной роты. По их просьбе им доставлены и переданы специальное, профессиональное обмундирование и оборудование: бронежилеты, шлемы, наушники, питьевые системы. Экипировку предоставило Вологодское районное отделение региональной общественной организации Вологодское областное общество охотников и рыболовов во главе с Александром Чеблаковым.

К обмундированию приложены письма с детскими рисунками.

"Простые и трогательные слова, наполненные верой в скорое возвращение на родную землю с Победой, обязательно поддержат ребят в трудную минуту. Бойцы передают благодарности и приветы своим близким и всем вологжанам, – сказал глава Вологды Юрий Сапожников.

Юрий Сапожников призвал всех вологжан: "Если вы хотите помочь и приобрести маскировочные сети либо приборы для ночного наблюдения для мобилизованных вологжан, будем рады вас видеть. Адрес: Козленская, 6, кабинет 109. Уточнить информацию можно по телефонам– 708-102 доб. 203 и 8-900-507-87-48".