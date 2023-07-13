Пелагея поздравила череповецких ветеранов с Днем металлургов

Певица Пелагея. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пелагея поздравила череповецких металлургов с праздником. Любимица миллионов, одна из популярных ведущих знаменитого шоу "Голос" певица выступила для ветеранов компании «Северсталь». Концерт прошел в Ледовом дворце. По традиции, ветераны компании сами выбирают, какой именно артист выступит для них.

Концерт стал одним из ярких праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга.

Артистка начала выступление с песни «Конь», по ее словам она поет эту песню, сколько себя помнит.

Как оказалось, раньше Пелагея бывала в Ледовом дворце - она следила за хоккейными баталиями. Напомним, бывший супруг певицы — хоккеист Иван Телегин. Но выступала как певица - впервые.

Она исполнила любимые песни для череповчан, поздравила металлургов с праздником, пожелала здоровья и счастья.