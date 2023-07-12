7300 вологодских домовладений получили доступ к газу

В Вологодской области на данный момент зарегистрировано 18 тысяч заявок, заключено 11 тысяч договоров на проведение газа до границ земельного участка. Подробности сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона.

«Сети газопровода уже доведены до границ более 7 300 участков. Только в Вологодском округе доступ к газу получили порядка 1,6 тысяч домовладений. В рамках программы в 87 населенных пунктах муниципалитета было построено около 100 километров газопроводов, - рассказал председатель ЗСО Андрей Луценко. – Работы продолжаются».

На данный момент в Череповецком районе газ доведен до границ 843 участков, в Сокольском – до 650 участков, в Великоустюгском и Чагодощенском доступ к природному газу получили более 400 участков. Активное подключение к газу проходит и в Кадуйском округе. Так, в конце июня специалисты завершили строительство распределительного газопровода протяженностью 970 метров по улицам Дзержинского, Горького, Белозерская и Воронской переулок в окружном центре. Сейчас газовые сети построены до границ более чем 300 участков, почти в половине домов жильцы уже пользуются газом.

«Подать заявку на догазификацию можно через портал Госуслуги, в подразделениях МФЦ, через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, а также в офисах и на сайте «Газпром газораспределение Вологда». Напомню, что в регионе можно получить материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, которой можно компенсировать часть работ, которые жители за свой счет проводят уже внутри участка», - добавил Андрей Луценко.

Сроки реализации программы – с 2021 по 2025 год. В настоящее время АО «Газпром газораспределение Вологда» совместно с администрациями районов осуществляется инвентаризация домовладений, намеревающихся использовать природный газ на бытовые нужды, для включения дополнительных потребителей в план-график догазификации области.

Фотографии предоставлены Газпром межрегионгаз и газораспределение Вологда.