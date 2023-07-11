В Вологде стартовал конкурс «Лучший дом. Лучший двор»

Заявки на конкурс принимаются с 10 июля.

Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» вновь стартовал в Вологде Конкурс «Лучший дом. Лучший двор – 2023» стартовал в Вологде.

Он проходит не в первый раз, но он буквально был переформатирован: изменились номинации и сама технология проведения.

В этом году в конкурсе четыре номинации:

– «Лучший двор»: оценивается благоустройства двора и усилия жителей по ее созданию.

- «Самый дружный дом»: оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей.

– «Лучший подъезд»: оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству.

- «Самый энергоэффективный дом – оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ».

Так, отменен региональный этап конкурса. Все заявки подаются непосредственно на сайт moydom.er.ru. После предварительной оценки на предмет соответствия требованиям конкурса они выставляются на сайт и начинают работу «народные эксперты».

А победителей федеральное жюри выберет из числа заявок, получивших наибольший рейтинг в «народном голосовании».

Подать заявку на каждую из номинаций можно с 10 июля по 10 октября. Народное голосование начнется с 10 июля и продлится по 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

- Основная задача конкурса «Лучший дом. Лучший двор» – найти самых инициативных и показать всем лучшие примеры совершенствования процесса управления многоквартирными домами и формированию комфортной среды для жизни. Параллельно это позволит привлечь новых жителей, которым хотелось бы сделать лучше и уютнее свой дом, подъезд, двор. Кроме того, важно, чтобы было взаимодействие между УК и жителями, основанное на праве и взаимоуважении», - прокомментировал заместитель председателя Вологодской городской Думы, координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Сергей Никулин. Конкурс является частью проекта «Школа грамотного потребителя», созданного по инициативе партии «Единая Россия». Проект направлен на оказание содействия в решении таких актуальных вопросов, как защита прав потребителей жилищных и коммунальных услуг, повышение правовой грамотности граждан, выстраивание взаимоотношений с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, урегулирование соседских конфликтов, обучение населения основам Жилищного кодекса.