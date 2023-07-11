"Мисс Северсталь-2023" стала яркая блондинка Далья Щепетова

Победительница в образе. ВКонтакте, Северсталь.

Дарья Щепетова. ВКонтакте, Северсталь.

Подведены итоги одного из самых ярких праздников и конкурсов "Северстали". «Мисс Северсталь-2023» стала врач Дарья Щепетова. Праздник по традиции открыл программу праздничных мероприятий ко дню металлурга. Темой конкурса женской красоты стала «Мистика». Финал прошел в Ледовом дворце.

Позади остались несколько этапов. И в итоге члены жюри назвали имя победительницы — ей стала Дарья Щепетова. Она врач - акушер-гинеколог, работает врачом ультразвуковой диагностики санатория-профилактория «Родник».

«Все девочки достойны победы",- заметила победительница. И поздравила всех с наступающим днем металлурга.

Победительнице присвоено звание «Мисс Северсталь-2023» и вручен денежный сертификат на 170 тысяч рублей.

Все участницы конкурса получили премии в размере 40 тысяч рублей.

Елизавета Калинина. ВКонтакте, Северсталь.

А титул «Мисс Интранет» завоевала Елизавета Калинина, работающая в управлении транспорта предприятия.