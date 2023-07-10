Православные вологжане передали 200 аптечек и 50 носилок в зону СВО

Вологодская митрополия, официальный сайт.

Аптечки и носилки, собранные Вологодской митрополией, будут переданы бойцам специальной военной операции. Всего собрано 200 комплектов индивидуальных аптечек, приобретено 50 специальных носилок. В аптечки входит то, что поможет бойцам оказать помощь в случае ранения. Это позволит спасти жизни в экстремальных ситуациях.

В аптечке собрано все самое необходимое - от кровоостанавливающих средств до современных жгутов и турникетов. «Мы подобрали те инструменты, которые действительно необходимы для спасения жизни во время боевых действий. Аптечка продумана до мелочей, а все содержимое прочно закреплено в сумке, при этом открыть ее можно одним движением руки. Такие аптечки мы уже несколько месяцев поставляем на фронт », - пояснил генеральный директор ОАО ПТФ «Медтехника» Андрей Краснов.

Сбор средств на приобретение аптечек организовала Вологодская митрополия.

«Буквально за несколько дней наши неравнодушные подписчики и прихожане, а также многие другие участники собрали достаточную сумму для помощи нашим бойцам",- рассказал ИА "ВологдаРегион" глава Вологодской митрополии митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Он поблагодарил Андрея Борисовича Краснова и «Медтехнику», фонд «Золотые руки ангела», Череповецкую епархию и всех, кто дал возможность помощи осуществиться. Часть партии, которая формируется Вологодской митрополией, будет передана бойцам СВО за счет «Медтехники».