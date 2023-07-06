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Дом. Семья6 июля 2023 8:20

В вологодской деревне безбоязненно разгуливал медведь

Охотникам пришлось принимать экстренные меры
Иван Чухнин
Мужчине пришлось спасаться на крыше автомобиля. Фото Ирины Смирновой. VK

Мужчине пришлось спасаться на крыше автомобиля. Фото Ирины Смирновой. VK

В Вологодской области по деревне Поповка разгуливал медведь. Он устроил целую фотосессию. Охотоведам пришлось принимать срочные меры, чтобы обезопасить людей, в числе которых есть дети.

Инцидент произошел в Усть-Кубинском округе. Все похождения лесного гостя удалось зафотографировать. Даже по фотографиям янсо, насколько беззаботно вел себя опасный хищник вблизи людей.

Фото Ирины Смирновой, VK.

Фото Ирины Смирновой, VK.

Он безбоязненно купался в реке, бегал по проселочной дороге, не боялся ходить по обкошенным участкам близ домов, возле автомобиля. Мужчина, не захотевший поздороваться за лапу с диким зверем, даже забрался на крышу автомобиля.

Как считают местные жители, зверь и искал себе пропитание возле жилья, не найдя еду в лесу из-за вырубок.

Придешь на пляж - а там уже купаются.

Придешь на пляж - а там уже купаются.

Как сообщает районная газета "Сельская новь", медведя поймали охотоведы и вывезли зверя подальше в лес.

Фото: ВКонтакте, газета "Северная новь", Ирина Смирнова.

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