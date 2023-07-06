В вологодской деревне безбоязненно разгуливал медведь

Мужчине пришлось спасаться на крыше автомобиля. Фото Ирины Смирновой. VK

В Вологодской области по деревне Поповка разгуливал медведь. Он устроил целую фотосессию. Охотоведам пришлось принимать срочные меры, чтобы обезопасить людей, в числе которых есть дети.

Инцидент произошел в Усть-Кубинском округе. Все похождения лесного гостя удалось зафотографировать. Даже по фотографиям янсо, насколько беззаботно вел себя опасный хищник вблизи людей.

Фото Ирины Смирновой, VK.

Он безбоязненно купался в реке, бегал по проселочной дороге, не боялся ходить по обкошенным участкам близ домов, возле автомобиля. Мужчина, не захотевший поздороваться за лапу с диким зверем, даже забрался на крышу автомобиля.

Как считают местные жители, зверь и искал себе пропитание возле жилья, не найдя еду в лесу из-за вырубок.

Придешь на пляж - а там уже купаются.

Как сообщает районная газета "Сельская новь", медведя поймали охотоведы и вывезли зверя подальше в лес.

Фото: ВКонтакте, газета "Северная новь", Ирина Смирнова.