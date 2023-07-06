Сотрудники вологодской ГИБДД спасли мальчика, разрезавшего ногу стеклом

Свой профессиональный праздник они встретили на посту. Фото: УМВД по Вологодской области.

3 июля сотрудникам Отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Вологодской области Алексею Попову и Денису Перевалову запомнится на всю жизнь.

Это был их профессиональный праздник. Вечером старшие лейтенанты ехали по улице Гагарина Вологды. Около дома № 86 в зеркалах заднего вида служебного автомобиля они увидели легковой "Пежо", водитель которого мигал дальним светом. Понимая, что водителю нужна помощь, госавтоинспекторы остановились. Водитель иномарки пояснил полицейским, что на дороге подобрал мальчика, истекающего кровью.

Полицейские мгновенно приняли решение: перенесли мальчика с раной ногой в служебный автомобиль, и, включив проблесковые маячки и спецсигналы, помчались в Детскую областную больницу.

Мальчик только попросил позвонить его маме и назвал номер ее сотового.

Позже, в этот же день на «телефон доверия» УМВД России по Вологодской области позвонил отец мальчика и попросил передать слова благодарности Алексею Попову и Денису Перевалову, которые своевременно доставили его сына в больницу для оказания неотложной медицинской помощи. В тот же день юному вологжанину была сделана операция. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, мальчик находится в больнице под наблюдением врачей.

Как выяснилось, 11-летний мальчик гулял с друзьями. В конце улицы Гагарина он наступил на выброшенную оконную раму. Стекло не выдержало, и мальчик провалился, околками стекла разрезав правую ногу. Из раны потекла кровь. Ища помощи, он вышел на дорогу. Проезжавший мимо автомобилист посадил раненного мальчика к себе в салон и повез в больницу. А по пути передал сотрудникам ГИБДД. К сожалению, имя автомобилиста не называется.