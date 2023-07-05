В Вологде принят пакет мер поддержки педагогов

Фото: администрация города Вологды

В Вологде в 2023 году за счет средств городского бюджета принят пакет беспрецедентных мер поддержки для педагогов. Речь идет о таких мерах как льготная ипотека, единовременные выплаты в 1 млн рублей и в 70 тысяч рублей, компенсация за найм жилья, а также ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей для молодых педагогов. А сейчас принят механизм реализации этих мер, то есть пошаговый алгоритм действий педагогов, претендующих на их получение. Подробности сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

«Для Вологды это очень важное решение, которое, мы надеемся, позволит поэтапно решить кадровый вопрос в образовательных учреждениях. Мы заинтересованы и в учителях-стажистах, которых готовы привлекать из других городов и регионов, и в выпускниках вузов. В большинстве случаев мерами поддержки смогут воспользоваться учителя, принятые на работу с 1 августа 2023 года. Исключение составят только молодые педагоги – среди них выплату смогут получать как новички, так и те, кто уже отработал год в школе. Кстати, на последней сессии Вологодской городской Думы мы приняли поправки, которые позволили рассчитывать на эту меру и работавшим в школе студентам 4-5 курсов. Этот стаж не будет учитываться для получения мер поддержки, то есть они будут считаться заново принятыми на работу после вуза», - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Особенно в Вологде необходимы учителя математики, физики, химии и информатики, поскольку во многих школах сделана ставка на техническое и естественно-математическое направление. Механизм обращения за мерами поддержки размещен на сайте Управления образования Администрации города Вологды, а также на профильных страницах в социальной сети. Предварительную консультацию можно получить в Управлении образования по телефонам: 72-11-86, 72 -37-21 или по адресу ул. Козленская, 6, каб. 222, 227.

«Для каждой меры поддержки необходимо собрать свой пакет документов, но в целом во всех случаях алгоритм общий, достаточно простой и прозрачный. Сначала педагог заключает договор с образовательным учреждением, куда пришел работать, после чего обращается к руководителю с ходатайством о получении той или иной меры поддержки. Директор школы должен согласовать это ходатайство с Управлением образования, затем пакет документов нужно подать в Управление опеки и попечительства Вологды по адресу: Советский пр., д. 24», - рассказал Сергей Воропанов.

Напомним, льготная ипотека для педагогов предполагает, как компенсацию первоначального взноса в размере до 500 тысяч рублей, так и помощь в оплате ежемесячных платежей в течение 5 лет – в размере 75% от ипотечной выплаты, но не более 12 тысяч руб. в месяц. Альтернативой ипотеке является разовая выплата в 1 млн рублей, то есть педагог может выбрать между этими мерами поддержки. Третий вариант решения жилищной проблемы - компенсация за найм жилья в течение 5 лет. С 1 сентября 2023 года ее ежемесячный размер увеличен до 12 тысяч рублей в месяц.

Для всех учителей, поступивших на работу с 1 августа 2023 года, предусмотрены подъемные - единоразовая выплата в размере 70 тысяч рублей через три месяца после начала работы. Молодые педагоги со стажем до 1 года смогут получать ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей в течение двух лет.

В зависимости от выбранной меры поддержки педагог будет обязан отработать в школах города от 1 до 7 лет