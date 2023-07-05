Дед Мороз приглашает всех на рыбалку в Великий Устюг

Фото: Российский Дед Мороз, ВКонтакте.

Дед Мороз из Великого Устюга приглашает гостей на рыбалку. Такое бывает только один раз в год, но попасть на нее может всякий рыбак, причем бесплатно. В назначенный час со снастями просто нужно явиться в Дому Деда Мороза. На вотчине зимнего волшебника находятся пруды, в которых обитает и щука, и окунь. Туда и отправятся любители тихого отдыха: места для рыбалки уже определены. Осталось лишь уповать на удачу. Но она, так как Дедушка рядом, обязательно будет.

- 16 июля на Вотчине Российского Деда Мороза будет праздник - Летний Новый год или, как мы назваем, Экватор Нового года. И в этот день Дед Мороз встает очень рано, собирает всех рыбаков и вместе они отправляются на рыбалку, - рассказал Артем, один из главных помощников волшебника.

Оказалось, Дедушка, как и многие северяне, активно занимается рыбной ловлей. Правда, он предпочитает спортивную рыбалку. То есть вылавливает и выпускает трофей обратно. Потому в его прудах и не выводится рыба. Тем не менее, по словам Артема, уха от Деда Мороза всем участником праздничной рыбалки - гарантирована. Вот такие чудеса на Родине Деда Мороза.

Чтобы попасть на рыбалку необходимо записаться по телефону сказочной службы, который есть на страничке Российского Деда Мороза ВКонтакте.