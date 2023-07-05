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Происшествия5 июля 2023 6:37

В Вологодской области произошел пожар на газопроводе

Есть один пострадавший
Иван Чухнин
ФОто: ГУ МЧС России по Вологодской области.

ФОто: ГУ МЧС России по Вологодской области.

В Вологодской области вспыхнул газопровод. Один человек пострадал. ЧП случилось на участке газопровода в Череповце.

4 июля на Северном шоссе произошел пожар, сообщает управление МЧС по Вологодской области. Пожар начался при проведении ремонтных работ.

Общая площадь пожара - 33 квадратных метра. В результате происшествия пострадал, получил ожоги 47-летний рабочий. Он производил работы: вырезал болгаркой поврежденный участок трубы, в которой оставался газ. Пострадавший от госпитализации отказался.

Как констатировали специалисты, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

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