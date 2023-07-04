Вологжане рассказали о сохранении деревянного зодчества на форуме «Ребус» в Казани

Фото: пресс-служба Администрации Вологды.

Делегация от Вологды во главе с Мэром города Сергеем Воропановым принимает участие в форуме «РЕБУС: экономика строительства в историческом центре». Мероприятие проводится 3-4 июля в Казани.

В программе двухдневного форума пленарные заседания, десятки сессий, активный нетворкинг и образовательно-экскурсионная программа. Среди спикеров — Глава (Раис) Татарстана Рустам Минниханов; мэры Казани, Рязани, Вологды других российских городов, а также китайского Цицикара; представители федеральных и региональных министерств и ведомств; главные архитекторы Перми, Ленобласти, Московской области, Калуги, Хабаровского края, Вологды и многих других регионов; руководители ведущих архитектурных бюро, застройщики, девелоперы со всей России.

Исторический центр любого города — это не только набор отдельных объектов культурного наследия. Создание условий для наполнения его смыслами и экономический эффект проектов развития исторического центра – сквозная тема всех сессий форума «РЕБУС».

В заседании пленарной сессии «Исторический центр как инвестиция: вызовы и ограничения» принял участие Мэр Вологды Сергей Воропанов. Он представил систему работы с историческим центром города. В частности, большое внимание он уделил опыту города по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия. Он, в частности, рассказал: «Сейчас мы выводим на рынок новый бренд Вологды – наше деревянное зодчество. Отмечу, что только в 1565 году Иван Грозный построил первое каменное здание в нашем городе. До этого город был и оставался до 60-х годов 20 века деревянным. С 2020 года функционирует специальный проектный комитет «Сохраняя будущее: деревянная Вологда». Он объединил Администрацию города, собственников объектов деревянного зодчества, реставраторов, региональный орган власти в области охраны объектов культурного наследия, туристических операторов и волонтеров. Все вместе мы работаем над сохранением и развитием культурного капитала нашего города. Поддерживаем его уникальность, делаем еще более гармоничным и комфортным для жизни. Я называю наши объекты деревянного зодчества с уникальной архитектурой новой нефтью для города, после кружева и вологодского масла. Мы активно развиваем это направление, турпоток к нам стал увеличиваться, Вологда стала еще более интересной, потому что очень сложно маленькому северному городу удивить туристов из крупных городов».

Мэр города отметил, что отреставрированные дома вовлекаются в туристическую жизнь, так что можно говорить не просто о сохранении, а о реновации объектов культурного наследия. В отреставрированных исторических домах открываются музеи. Зачастую в них речь идет и о ходе реставрации и сделанных находках. В них создаются общественные и бизнес-пространства, кафе в исторических интерьерах и т.д.. Создаются новые туристические маршруты.

Проект «Сохраняя будущее» - лишь часть большого направления работы по сохранению и развитию исторического центра, в котором также особое внимание уделяется таким объектам, как Вологодский кремль, площадь Революции, площадь у Центрального универмага по ул. Благовещенская, набережная реки Вологды, реставрация каменной архитектуры в центральной части и многим другим.

Опыт комплексной работы Вологды и туристический потенциал был высоко оценен участниками форума. В частности, первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев отметил, что Вологда сам по себе город, являющийся брендом: «Наверно, нет ни одного человека, кто бы не знал про этот город. Радует, что здесь активно развивается направление по сохранению деревянного зодчества. И успехи в этом направлении зависят от последовательной работы органов власти, а также от их поддержки бизнесу».

Отметим, что в программе двухдневного форума пленарные заседания, десятки сессий, активный нетворкинг и образовательно-экскурсионная программа. Среди спикеров — Глава (Раис) Татарстана Рустам Минниханов; мэры Казани, Рязани, Вологды других российских городов, а также китайского Цицикара; представители федеральных и региональных министерств и ведомств; главные архитекторы Перми, Ленобласти, Московской области, Калуги, Хабаровского края, Вологды и многих других регионов; руководители ведущих архитектурных бюро, застройщики, девелоперы со всей России.

По итогам форума будет выработан меморандум, в котором будут отражены недостатки действующих законодательных и практических механизмов работы на исторических территориях, изложены предложения экспертов в адрес законодателей и органов исполнительной власти.