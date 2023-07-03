Вологжанка расчленила сожителя

Место преступления Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Великоустюжском районе Вологодской области произошло ужасное убийство. В отношении 41-летней жительницы Великого Устюга завершено расследование уголовного дела. Женщина подозревается в убийстве и надругательстве над телом умершего супруга. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

В апреле мать сообщила в полиуию об исчезновении 44-летнего сына. Он не выходил на связь уже около двух недель. Правоохранители быстро установили личность сожительницы пропавшего. При разговоре с полицейскими женщина созналась в убийстве. Ее арестовали.

Следователи обнаружили фрагменты тела мужчины в хозпостройке на улице Заовражской.

Как считает следствие, пьяная злоумышленница в квартире на улице Шмидта в ходе ссоры ударила ножом своего сожителя и задушила его веревкой. После женщина надругалась над его телом и расчленила возлюбленного. Фрагменты трупа упаковала в мешки и перевезла на тележке в хозпостройку, принадлежавшую убитому.

Прокурор признал собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.