Четыре вологодских гаишника контролировали трассу М-8

Целая бригада сотрудников полиции неплохо кормилась. Знали ли об этом вышестоящие?

Четверых сотрудников ГИБДД задержали за взятки в Грязовецком районе. Они взяты под стражу.

Сотрудники ДПС подозреваются в том, что они несколько лет контролировали трассу М-8. "Вологодский городской суд рассмотрел ходатайства органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти лиц, четверо из которых - сотрудники отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Грязовецкий», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Эта статья - получение взятки в особо крупном размере, то есть превышающем один миллион рублей. Минимальное наказание для получателя составляет штраф в размере трех миллионов рублей, а максимальное – 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет.

"Предположительно, на протяжении нескольких лет указанные лица в составе организованной группы получали взятки за обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств, движущихся с превышением разрешенной массы и габаритов перевозимых грузов без специальных разрешений, через пункт весогабаритного контроля, расположенный на 400-ом километре федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», что в Грязовецком районе", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В отношении каждого участника организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия.

В настоящее время расследование находится на первоначальной стадии, по данным фактам возбуждены уголовные дела.