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Происшествия29 июня 2023 22:00

Четыре вологодских гаишника контролировали трассу М-8

Они подозреваются в многолетних поборах с водителей
Иван Чухнин
Целая бригада сотрудников полиции неплохо кормилась. Знали ли об этом вышестоящие?

Целая бригада сотрудников полиции неплохо кормилась. Знали ли об этом вышестоящие?

Четверых сотрудников ГИБДД задержали за взятки в Грязовецком районе. Они взяты под стражу.

Сотрудники ДПС подозреваются в том, что они несколько лет контролировали трассу М-8. "Вологодский городской суд рассмотрел ходатайства органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти лиц, четверо из которых - сотрудники отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Грязовецкий», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Эта статья - получение взятки в особо крупном размере, то есть превышающем один миллион рублей. Минимальное наказание для получателя составляет штраф в размере трех миллионов рублей, а максимальное – 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет.

"Предположительно, на протяжении нескольких лет указанные лица в составе организованной группы получали взятки за обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств, движущихся с превышением разрешенной массы и габаритов перевозимых грузов без специальных разрешений, через пункт весогабаритного контроля, расположенный на 400-ом километре федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», что в Грязовецком районе", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В отношении каждого участника организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия.

В настоящее время расследование находится на первоначальной стадии, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

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