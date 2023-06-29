В Вологде крупнейшие госзакупки осуществлялись с нарушениями закона

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Антимонопольщики выиграли суд: он поддержал позицию Вологодского УФАС о наличии картеля при проведении закупок в действиях МКУ «Служба городского хозяйства», ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис» - выявлены антиконкурентные соглашения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФАС. В Вологодское УФАС из Следственного управления Следственного Комитета РФ поступили материалы уголовного дела, а из прокуратуры города Вологды – материалы проверки, свидетельствующие о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства МКУ «СГХ», ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис». Было выявлено, что должностные лица «Магистрали» и «Дорсервиса» составляли сметы и иную документацию, которая передавалась Службе городского хозяйства для организации и проведения закупок на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и ремонту автомобильных дорог в городе Вологде.

Кроме того, была организована схема заключения муниципальных контрактов. Для этого создавались номинальные индивидуальные предприниматели, которые фактически не осуществляли самостоятельную деятельность, но подавали коммерческие предложения в адрес МКУ «СГХ» для формирования начальной (максимальной) цены контракта.

При рассмотрении дела комиссия Вологодского УФАС выявила, что в техническое задание этих контрактов включались не связанные между собой работы. Так, в объект закупки на выполнение ремонта дворовых территорий и ремонта автомобильных дорог были включены такие работы, как подметание улиц, уборка мусора, вывоз снега, обработка противогололедными материалами, покос газонов, текущий ремонт мостов, павильонов, праздничное украшение города.

Такое техническое задание исключало возможность участия в закупках других предприятий и организаций, заинтересованных в выполнении муниципального контракта только в части содержания автомобильных дорог или в иной части. Кроме того, условия закупки ограничивали доступ к участию в аукционах малых и средних предпринимателей и одновременно создавали условия участия в закупах в интересах ООО «Магистраль».

В итоге закупки на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог выигрывало ООО «Магистраль», не имеющее в собственности техники для работы по контрактам. Весь объем работ передавался на субподряд организациям, с руководителями которых директор ООО «Магистраль» являлся в хороших отношениях и ранее с ними сотрудничал.

Так, по всем муниципальным контрактам ООО «Магистраль» заключало договоры субподряда с двумя индивидуальными предпринимателями, а также с ООО «ДСК», ООО «Дорсервис-4» и ООО «Дорсервис». Весь объем работ по муниципальным контрактам выполнялся субподрядчиками.

Например, в 2020 году по результатам проведенных закупок в рамках реализации Национального проекта «Формирование комфортной городской среды» между МКУ «СГХ» и ООО «Магистраль» были заключены муниципальные контракты на общую сумму 757 334 160 руб. Аналогичные контракты на миллионные суммы заключались в 2019, 2021 и 2022 годах.

Вологодское УФАС признало МКУ «Служба городского хозяйства», ООО «Магистраль», ООО «Дорсервис» нарушившими Закон о защите конкуренции*. МКУ «Служба городского хозяйства», ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис» обратились в суд о признании решения УФАС недействительным. Арбитражный суд Вологодской области отказал в удовлетворении требований заявителей и признал законным решение антимонопольного органа. Справочно: *Пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает запрет на ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов.