Segezha Group углубляет связи с Африкой

Фото: АО «С-ДОК».

С 27 по 29 июня в южноафриканском Йоханнесбурге российский лесопромышленный холдинг Segezha Group (MOEX: SGZH) впервые принимает участие в международной отраслевой выставке лесопромышленного комплекса WoodEX for Africa. Мероприятие проводится на ежегодной основе с 2012 года. Сейчас это крупнейшая африканская платформа, объединяющая производителей и покупателей продукции ЛПК.

Фото: АО «С-ДОК».

Segezha Group привезла в ЮАР всю линейку свой продукции. На выставочном стенде холдинга представлена крафт-бумага, пиломатериалы, фанера и клееные деревянные конструкции. В фокусе внимания – продажи высокосортной березовой фанеры, широко используемой в строительной отрасли, автомобильной промышленности, кораблестроении, при производстве пассажирского железнодорожного транспорта. В качестве эксклюзива предлагаются деревянные материалы высокой заводской готовности. Это клееная балка и CLT-панели. Они производятся из высококачественной хвойной древесины российских бореальных лесов и отлично подходят для многоэтажного деревянного домостроения, индивидуального жилищного строительства, комплексной застройки территорий, возведения объектов социальной инфраструктуры. При соблюдении правил эксплуатации срок службы CLT-конструкций такой же, как и у железобетонных. Сроки строительства – минимальные. Стройка – всесезонная. Поскольку удельный вес CLT на порядок ниже традиционных конструкций, применяются облегченные фундаменты. Это позволяет строить в условиях сложных природных ландшафтов, на рекреационных и водоохранных территориях с минимальной нагрузкой на окружающую среду.

Среди экспертов ООН на протяжении последних 10-15 лет уже сложился консенсус относительно того, что древесина представляет собой идеальный материал для реализации программ устойчивого развития в строительной отрасли. Так, в прошлом году Segezha Group участвовала в исследовании ООН со своим проектом жилого комплекса, построенного в Вологодской области. Рассматривали углеродный след на всех стадиях – от возведения до утилизации здания и признали такой метод строительства самым эффективным с точки зрения циклической экономики. Доказано, что при «базовой линии» в виде строения из обычных материалов (кирпич, бетон, сталь), эко-бонус конструкции из CLT составляет порядка 500 кг задепонированного СО2 на 1 кв. м.

Фото: АО «С-ДОК».

Segezha Group имеет устойчивые связи с африканским континентом. Так, с 2018 года Египет стабильно входит в топ-3 зарубежных торговых партнеров Segezha Group. По итогам 1 кв. 2023 года на ЮАР приходилось 6% продаж крафт-бумаги холдинга. При этом крафт-бумага является одним из стратегических продуктов бизнеса Segezha Group: в 1 кв. 2023 года доля выручки от продажи бумаги и бумажной упаковки составила 40%.

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«Наша компания нацелена на развитие всесторонних связей с африканскими странами. Рост интереса к этим партнерам объективно связан с «закрытием» традиционных зарубежных рынков для российского леспрома. Это общеотраслевая задача. Для нас ЮАР имеет особые перспективы, как страна БРИКС. Китай уже стал основным внешнеторговым партнером нашего холдинга. По итогам 2022 года на него пришлось 34,3 млрд рублей или около 32% выручки компании. Активно налаживаем связи с Индией и Бразилией. ЮАР, со своей развитой экономикой, имеет все шансы нарастить свою долю в нашем портфеле международных контрактов. Диалог готовы продолжить и через месяц, на питерском Экономическом форуме Россия-Африка», - отмечает Николай Иванов, вице-президент по работе с государственными органами, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group.

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