Вологжане собрали гуманитарную помощь для жителей Белгородской области

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в Белгородскую область отправился гуманитарный груз. Туда вошли продукты, бытовая химия, средства личной гигиены, памперсы для детей и взрослых, одежда и обувь, постельное белье, посуда. Для семей с маленькими детьми – детское питание, коляски, кроватки, стульчики для кормления, ванночки, матрасики, а также игрушки, ролики, самокаты. Всё это приносили неравнодушные жители Вологды и предприниматели.

Часть гуманитарной помощи собрана по личным просьбам людей. Региональный исполком партии «Единая Россия» совместно с «Газпром межрегионгаз Вологда» организовали доставку всего собранного в Курск и Белгород.

Вологодское отделение «Единой России» присоединилось к оказанию помощи тем, кто особенно сейчас в этом нуждается. Андрей Луценко отметил: «Жители Белгородской области нуждаются в помощи. Ряд близлежащих регионов уже отправляют туда гуманитарные грузы. Теперь и наша очередь присоединиться к поддержке сограждан. Вологодским региональным отделением, общественными приёмными «Единой России», волонтёрскими организациями уже организован сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской области. Все вместе мы готовы помочь и тем, кто приедет на территорию нашей области».

«Вместе с общественными организациями «Светлица», «С миру по нитке» мы держим тесную связь с регионами, куда эвакуировались жители Белгородской области, уточняем, в чем есть острая необходимость, понимая, что помощь нужна в первую очередь семьям с детьми, пожилым людям, людям с инвалидностью, кто вынужден покинуть свои дома из-за обстрелов. Мы, конечно же, постарались максимально учесть просьбы людей, отправляя гуманитарную помощь. Часть гуманитарной помощи привезут и передадут по личным просьбам белгородцев. Это помощь со словами поддержки от вологжан. Большое за это спасибо. Белгородцам важно знать, что они не одни, что мы всегда рядом и готовы прийти на помощь», - прокомментировала Лариса Кожевина.

Руководитель Центра защиты материнства и детства «С миру по нитке» Людмила Ледовская рассказала: «Мы формировали гуманитарную помощь исходя из заявок людей, в частности, от шебекинцев. Также к нам обратились коллеги-волонтёры из Курской области. Благодаря неравнодушным вологжанам мы собрали порядка 2х тонн. У нас был конкретный список необходимого: одежда на разный сезон, бытовая химия, детям памперсы и многое другое».

Помощь в погрузке и доставке оказала партия «Единая Россия». Дмитрий Антонов, руководитель РИК партии «Единая Россия», подчеркнул: «Просьба доставить груз эвакуированным жителям Белгородской области поступила от организации «С миру по нитке». Мы договорились в руководством «Газпром межрегионгаз Вологда» о транспорте, который уже отправился в Белгородскую область».

Также он напомнил, что с начала СВО партия регулярно оказывает содействие в сборе и доставке гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР и военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Всего от области отправлено более 700 тонн. Добавим, сейчас формируется подробный список того, что необходимо в первую очередь в центрах ПВР Белгородской области.

Вологжане могут присоединиться к оказанию помощи жителям Белгородской области, которые оказались в трудной ситуации. Всё необходимое можно приносить в общественные приёмные партии. Информация с адресами, контактами местных общественных приемных «Единой России» размещена на сайте 35op.ru/local-op.

В Вологде сбор гуманитарной помощи организован в Региональной общественной приемной «Единой России» по адресу: ул. Зосимовская, д. 65, время работы общественной приемной с 8.00-17.00. Дополнительную информацию по оказанию гуманитарной помощи можно получить по телефону (8172) 75-31-12.

Добавим, что жители Белгородской области, которые, возможно, прибудут на территорию Вологодской области, со своими просьбами, за помощью и поддержкой могут обратиться в отделения Партии, общественные приемные.