Жилой комплекс в Соколе вошел в «Книгу рекордов России»

Фото: ООО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат».

27 июня эксперты Книги рекордов России зарегистрировали рекорд Segezha Group (MOEX: SGZH) - «Самое большое количество этажей жилого дома, построенного из CLT-панелей, в России». Рекордсмен - жилой четырехэтажный деревянный многоквартирный комплекс ЖК «Соколики» в Вологодской области, построенный в рекордно короткий срок в прошлом году.

Комплекс расположен в городе Сокол Вологодской области на ул. Строителей д.4, корпусы 1 и 2. В нем 64 одно- и двухкомнатных квартир, от 48 до 65 кв. м. Общая площадь – более 6 тыс. кв. м. Специалисты Книги рекордов провели визуальный осмотр здания и сравнили его с технической документацией.

Название «Соколики» выбрали в ходе «народного» голосования в социальных сетях. Первые жильцы уже заселились и отмечают комфорт проживания в CLT-домах: дерево создает благоприятный микроклимат в помещении, регулирует уровень влажности. CLT отличается и высокой энергоэффективностью. По сравнению с аналогичными зданиями из других, «традиционных» материалов экономия энергии составляет порядка 25%.

Торжественная церемония вручения сертификата «Книги рекордов России» состоялась в центральном офисе компании Segezha Group в Москве.

Фото: ООО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат».

«Впервые в истории нашей страны зафиксирован рекорд по деревянному домостроению из CLT-панелей. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и, думаю, что скоро рекорд в четыре этажа будет «побит». На экономическом форуме в Санкт-Петербурге мы подписали соглашения о развитии домостроения из CLT и других деревянных конструкций в Кировской и Иркутской областях, а группа компаний «Самолет» планирует построить в Подмосковье группу жилых домов из перекрестно склеенной древесины от Segezha Group. Высота домов составит от четырех до шести этажей,», - отметила Маргарита Ли, вице-президент, руководитель дивизиона «Домостроение» Segezha Group.

Основной строительный материал для домов-рекордсменов ЖК «Соколики» – панели CLT промышленного качества. CLT (Cross Laminated Timber) – это перекрестно склеенные деревянные плиты - технологичная продукция высокого передела лесного сырья. Из них выполнены стены, перекрытия, кровля и лестничные пролёты. Плиты выпускает завод ООО «Сокол СиЭлТи» в г.Сокол Вологодской области. Мощность предприятия – 50 тыс. кубометров панелей CLT в год, а это составляет около 200 тыс. кв. м жилья.

Среди очевидных преимуществ CLT – огнестойкость, сейсмостойкость, отсутствие усадки, сопоставимая с бетоном прочность. При этом CLT в пять раз легче железобетона – это позволяет использовать при их возведении меньше строительной техники, строить на облегченных или уже существующих фундаментах. Высокоточный обрабатывающий центр позволяет вырезать в панелях дверные и оконные проемы, а также любые отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Заводское качество панелей экономит время и материалы на внутренней отделке помещений – в качестве «финишного» покрытия служит сама панель. Собирается здание легко – как конструктор, причем даже в зимний период. В целом, строения из CLT возводятся в четыре раза быстрее, чем традиционные железобетонные конструкции.

С учетом того, что подавляющее большинство зданий в России строят из железобетона, современное деревянное домостроение обладает в нашей стране ощутимым потенциалом для развития. На государственном уровне продвигается работа по приведению в соответствие с современными технологиями деревянного домостроения соответствующей нормативно-правовой базы.

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