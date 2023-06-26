Вологжанин прибил соперника к полу гвоздями

Фото: пресс-служба УМВД Вологодской области.

В Вологду был госпитализирован 59-летний мужчина. Его доставили из Усть-Кубинского округа. Он получил травмы - его знакомый прибил гвоздями к полу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

В одной из квартир райцентра участковый полиции Наталья Шушерова обнаружила мужчину, лежащего на полу. На место были вызваны бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа.

Мужчина был обессилен, у него были обнаружены телесные повреждения. Медики сначала доставили его в ЦРБ, а затем в областную столицу.

Полицейские выяснили, что преступление совершил ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Он был задержан. Мужчина сообщил, что было застолье. Где знакомый оказывал знаки внимания и пытался ухаживать за его сожительницей. Мужчину он несколько раз предупреждал. Но в итоге в какой-то момент его возлюбленная и знакомый ушли вместе. Обнаружив их в одной из квартир, мужчина ударил соперника, повалил и прибил гвоздями к полу.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью в отношении 42-летнего жителя села Устье возбуждено уголовное дело.