В Вологде в День города состоялся променад любителей шляп и уникальных костюмов

Фото со страницы Ирины Гончаровой ВКонтакте

В Вологде в День города состоялся фестиваль шляп «Вологда кружевная». Участники в карнавальных костюмах и нарядных шляпах прошлись праздничной колонной от Дворца творчества детей и молодёжи до площади Революции. Всего в параде приняло участие более 300 человек в возрасте от года до 75 лет.

Помимо вологжан на фестивале было около 100 гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, а также жители районов Вологодчины. Впереди колонны участников ехала специальная машина, также украшенная шляпой. Свой променад любители шляп украсили песнями о Вологде.

Фото со страницы Ирины Гончаровой ВКонтакте

Вологжане увидели карнавальные, исторические, народные и многие другие необычные костюмы, а также авторские коллекции одежды.

На площади Революции на главной сцене города состоялся гала-концерт участников фестиваля. Организатором мероприятия выступили Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды», автор проекта «Народный карнавал в России» Ирина Гончарова и народный мастер головных уборов Юлия Комарова.