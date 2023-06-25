В Вологде открылось молодежное креативное пространство в здании кинотеатра "Салют"

Фото: администрация города Вологды

В Вологде 24 июня в здании бывшего кинотеатра "Салют" открылось креативное пространство для творческой молодежи. Церемония открытия "Салют, молодежь" стала одним из главных мероприятий в рамках Года молодежи, объявленного в Вологде.

«Мы давно задумывали создание в городе еще одной площадки для творческих молодых вологжан, и сегодня эта мечта сбылась. Очень символично, что арт-пространство создается в объявленный в нашем городе Год молодежи и дает возможность талантам раскрыться в полной мере. Нам важно показать все возможности, которые есть в Вологде для саморазвития, для этого не нужно уезжать в другие города. И город готов содействовать в реализации перспективных инициатив и проектов. Сегодня мы говорим спасибо всем, кто помог нам сделать такое классное пространство. Каждый сможет здесь воплотить свою мечту», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Фото: администрация города Вологды

На приобретение светового и звукового оборудования, мебели были направлены 18 млн рублей, которые Вологда выиграла за призовое место на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

В пространстве «Салют, молодежь!» предусмотрена зона коворкинга, комфортное современное помещение с мобильной мебелью и оборудованием для проведения различных мероприятий, встреч. Также запланирована звукозаписывающая студия, арт-зона для творчества, мастер-классов, конкурсов, концертов, предполагается проведение различных мероприятий: выставок продукции, маркетинговых и тематических выставок, выставок коллекций, арт-выставок. Художник Олег Иванов украсил стену между первым и вторым этажом креативного пространства. Он изобразил человека, который находится в процессе творчества.