Оперативный штаб на Вологодчине будет работать круглосуточно.

На Вологодчине после заявления Президента РФ прошло экстренное заседание Оперативного штаба. Его провел Губернатор Олег Кувшинников. Он поддержал президента страны Владимира Путина в этот нелегкий день.

Участие в нем приняли руководители силового блока региона, войсковых подразделений, органов Прокуратуры, Следственного управления, военного комиссариата, Законодательного Собрания и Правительства Вологодской области.

Губернатор заявил: «Наша страна переживает непростые времена, когда каждый должен понимать важность стоящих перед ним задач. Мы ответственны за жизнь сотен тысяч людей, которые проживают на территории региона, за готовность наших сотрудников немедленно отреагировать на возникающие угрозы. И от уверенности, правильности, эффективности наших действий будет зависеть быстрота выполнения приказов Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Поэтому мы должны быть на связи 24/7».

Напомним, Президент РФ в своем видеообращении назвал происходящее военным мятежом, предательством, ударом по России. Он пообещал неминуемое наказание и ответственность перед законом и народом. Владимир Путин сообщил, что Вооруженные Силы и другие госорганы получили необходимые приказы, а в Москве, Московской области и ряде других регионов введены дополнительные меры антитеррористического характера.

По словам Губернатора Вологодской области Оперштаб будет работать круглосуточно. Именно так удастся добиться полного контроля над ситуацией.

Он сообщил, что празднование Дня молодежи и Дня города Вологды не было отменено - решение члены Оперштаба приняли утром. Состояние оперативной обстановки находится под постоянным мониторингом.

О ряде мер, предпринятых в регионе для сохранения стабильной ситуации, Губернатор сообщил в своем обращении во время торжественной церемонии, посвященном Дню города Вологды.

По его словам, усилена охрана критически важных объектов инфраструктуры, увеличены наряды для охраны общественного порядка. Все социально важные объекты в регионе работают в штатном режиме.