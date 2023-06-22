В Вологде художник выложил из свечей портрет Неизвестного солдата

Фото: телеграм-канал губернатора Олега Кувшинникова.

В Вологде из свечей художник выложил лицо Неизвестного солдата. 22 июня в Вологде почтили память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны и в ходе спецоперации. В ночь на 22 июня, когда фашисты напали на нашу страну, у мемориала Вечный огонь собрались вологжане. Здесь вспоминали тех, кто погиб за Родину, кто ковал Победу в тылу.

Фото: телеграм-канал губернатора Олега Кувшинникова.

Фото: телеграм-канал губернатора Олега Кувшинникова.

Вологодский художник, автор многих патриотических муралов, Олег Иванов выложил возле мемориала «Вечный огонь» лицо Неизвестного солдата. Более 600 свечей зажгли в память о погибших в Великой Отечественной войне и спецоперации. Свечи картины горели до 4 часов утра, а затем началась акция «Вахта памяти». Вологжане несли вахту, сменяя друг друга каждые 10 минут.

Среди них - мэр Сергей Воропанов, глава города Юрий Сапожников, председатель ЗСО Андрей Луценко и губернатор Олег Кувшинников. В честь погибших солдат прошла минута молчания.