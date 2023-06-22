В Вологде 24 июня в парке Ветеранов пройдет праздник красок

В Вологде в День города запланирован праздник красок. 24 июня в парке Ветеранов участники будут кидаться друг в друга разноцветными порошковыми красками. Желающим советуют прийти в очках и с головными уборами. Краски, по данным организаторов, хорошо отмываются.

Праздник Холи пришел к нам из Индии. Он отмечается каждую весну и посвящен возрождению жизни и изгнанию зла.

Начало праздника 24 июня в 14:00 в парке Ветеранов на площадке у арт-резиденции «Ладный терем». Для участия необходимы краски. Продажа красок начнется в 13:30. 100 руб./пакет, –сообщают организаторы. Возрастных ограничений нет.