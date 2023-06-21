Фото: Валерий Звонарев.

Опубликована программа фестиваля VOICES. В Вологде пройдет творческая встреча с режиссером Александром Сокуровым. Кинофестиваль VOICES пройдет в этом году в Вологде с 6 по 9 июля. В рамках фестиваля - художественные и документальные фильмы, лекции, выставки, творческие встречи и концерты.

Встреча с Александром Сокуровым пройдет в областной библиотеке, вход свободный, но необходима регистрация.

Напомним, VOICES (Vologda Independent Cinema from European Screens) – это ежегодный международный фестиваль полнометражных художественных фильмов, дебютов и вторых картин. Этот фестиваль проводится в Вологодcкой области с 2010 года.

Программа VOICES 2023

6 июля

13:00. Картинная галерея. Открытие фотовыставки «Тождественность» Фото путешествие Евгения Нейманда в Бирманское царство и на Русский север, 6+ Вход свободный

16:00. Кинотеатр «Салют». Фильм «Порох», 16+, драма, 92 мин, СССР, 1985, режиссер Виктор Аристов

18:00. Кинотеатр «Ленком». Церемония открытия VOICES 2023 и фильм «Скарлет», 16+, российская премьера на французском языке с русскими субтитрами, мелодрама, 100 мин, 2022, Франция, Италия, Германия, режиссер Пьетро Марчелло

21:30. Консисторский двор. «Декамерон. Продолжение», дуэтный проект композитора Владимира Мартынова и саксофониста, исполнителя на live electronics Аркадия Пикунова, 60 мин, 12+

23:00. Консисторский двор. Фильм «Телец», 18+, отреставрированная версия, драма, 98 мин, Россия, 2000/2023, режиссер Александр Сокуров

7 июля

15:30. Кинотеатр «Салют». Фильм «Парад планет», 12+, фэнтези, драма, 96 мин, СССР, 1984, режиссер Вадим Абдрашитов

17:30. Областная библиотека. Лекция: «История первого кинопродюсера России». Лектор: Николай Изволов, киновед, историк кино. Рассказ об одном из первых российских кинопредпринимателей Александре Ханжонкове, продвигавшемся в незнакомом деле экспериментальным путем. Сегодня его бы назвали продюсером. Регистрация на лекцию откроется 1 июля

17:30. Кинотеатр «Салют». Фильм «Дурная кровь», 18+, на французском языке с русскими субтитрами, драма, 125 мин, Франция, 1986, режиссер Леос Каракс

18:00, Кинотеатр «Ленком». Фильм «Волнами», 16+, драма, 55 мин, Россия, 2022, режиссер Сергей Кальварский, паблик-ток с режиссером

20:00. Кинотеатр «Ленком». Фильм «Сказка», 16+, с закадровым переводом режиссера, фэнтези, 78 мин, Россия, 2022, режиссер Александр Сокуров, фильм представит режиссер

23:00. Консисторский двор. Фильм «Тонкой нитью», 12+, документальный, 108 мин, Россия, 2023, режиссер Софья Горленко, представление продюсера Константина Нафикова

8 июля

11:30. Кинотеатр «Салют». Фильм «Целуются зори», 6+, к 45-летию картины, комедия, 76 мин, 1978 год, СССР, режиссер Сергей Никоненко

12:30. Областная библиотека. Творческая встреча с режиссером Александром Сокуровым. Послесловие «Сказки». Лектор: Александр Сокуров, режиссер, сценарист, народный артист России, неоднократный лауреат отечественных и международных кинофестивалей. Снял более 50 игровых и документальных фильмов. В 1995 году Европейская киноакадемия включила его в список ста лучших режиссеров мирового кино. Регистрация на лекцию откроется 1 июля

14:30. Кинотеатр «Ленком». Фильм «Клетка ищет птицу», 18+, на чеченском языке с русскими субтитрами, драма, 87 мин, 2023, Россия, Франция, режиссер Малика Мусаева

13:00. Кинотеатр «Салют». Короткий метр. Программа №1, 18+:

16:00. Кинотеатр «Салют». Фильм «Острова. Александр Сокуров», 12+, документальный, 38 мин, 2002, Россия, режиссер Светлана Проскурина, фильм представит Ирина Изволова, руководитель группы программы «Острова» Свободный вход по регистрации

16:30. Областная библиотека. Лекция: «Как слушать кино? История музыки в кино». Лекторы: Анатолий Дзюба, композитор и режиссер Александр Мирошниченко. Музыкальное сопровождение играет в восприятии фильма не меньшую роль, чем игра актеров. Как работает музыка в фильмах? Регистрация на лекцию откроется 1 июля

16:30. Картинная галерея. «Россия-Одиссея». Блок 1, 12+ Серии: Трек, Велесо, Волонтеры, Создавая Россию короткий метр, Россия, 107 мин. 2022/23, режиссеры Анастасия Воротникова, Анна Островская, Ольга Добромыслова, Кирилл Верхозин

17:00, Кинотеатр «Ленком». Фильм «Блажь», 18+, российская премьера, драма, 119 мин, Россия, 2023, режиссер Илья Поволоцкий, паблик-ток с режиссером

17:00. Кинотеатр «Салют». Фильм «Мучения на островах», 16+, на французском языке с русскими субтитрами, триллер, драма, 165 мин, 2022, Франция, Испания, Германия, Португалия, режиссер Альберт Серра

20:00. Кинотеатр «Ленком». Фильм «Анатомия падения», 18+, на французском языке с русскими субтитрами, триллер, драма, 150 мин, Франция, 2023, режиссер Жюстин Трие

23:00. Консисторский двор. Космос. Рождение. Стратегическое наследство. 18+ Живой сет Stolen loops, 90 мин, Россия, режиссеры Сергей Сонин и Елена Самородова

9 июля

11:00. Кинотеатр «Салют». Короткий метр. Программа №2, 18+: «9 девушек на краю реальности» Программа фильмов мастерской Андрея Сильвестрова, снятых в рамках кинолаборатории «Местные» 108 мин, Россия, 2022, режиссеры: Даша, Дячок, Ольга Перетяткова, АЛ, Мария Рубина, Анастасия Шуклина, Ольга Белоусова, Мария Гусева, Полина Манцурова

12:00, Кинотеатр «Ленком». Фильм «Ада», 12+, драма, 94 мин, Россия, 2023, режиссер Станислав Светлов, паблик-ток с режиссером

12:30. Областная библиотека. Лекция: «Архитектура, как спасение: что такое наследие и почему стоит беречь старые камни». Лектор: Павел Гнилорыбов, журналист, научный сотрудник Музея Москвы, основатель и главный редактор проекта «Архитектурные излишества». Что такое культурно-историческое наследие и как города могут выжить за его счет? И почему каждый домик с резными наличниками — экономическая основа процветания? Регистрация на лекцию откроется 1 июля

13:30. Кинотеатр «Салют». Фильм «Тори и Локита», 18+, на французском языке с русскими субтитрами, драма, 88 мин, Франция, Бельгия, 2022, режиссеры Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн

15:00. Областная библиотека. Творческая встреча с Николаем Солодниковым. Разговоры о русской культуре Лектор: Николай Солодников, автор проектов «ещёнепознер», «Открытая библиотека», и еженедельного YouTube-шоу «Солодников» Регистрация на встречу откроется 1 июля

15:00. Картинная галерея. «Россия-Одиссея». Блок 2, 12+ Серии: На пути огня, Симфония, Курская магнитная аномалия, 7:59, короткий метр, Россия, 116 мин. 2022/23, режиссеры Григорий Вахрушев, Алексей Евстигнеев, Антон Моисеенко, Никита Белорусов

15:00. Кинотеатр «Ленком». Фильм «Я болею», 18+, российская премьера на норвежском языке с русскими субтитрами, драма, комедия, 97 мин, Норвегия, 2022, режиссер Кристоффер Боргли

15:30. Кинотеатр «Салют». Короткий метр. Программа №3

18:00. Кинотеатр «Ленком». Церемония закрытия VOICES 2023 и фильм «Жанна Дюбарри», 16+, российская премьера на французском языке с русскими субтитрами, драма, 113 мин, Франция, 2023, режиссер Майвенн

23:00. Консисторский двор. Фильм «Четыреста ударов», 16+, на французском языке с русскими субтитрами, драма, 98 мин, Франция, 1959, режиссер Франсуа Трюффо

Подробнее о мероприятиях и возможностях приобретения билетов можно узнать на сайте кинофестиваля VOICES.