Тот самый случай, когда и техника имеет значение.

Технологии на страже зрения!

"Визус Абсолют" – не просто место, где ведут прием врачи-офтальмологи, хорошие врачи, разумеется. «Визус Абсолют» - это высокотехнологичная медицинская компания. За годы существования технопарк клиники пополнялся исключительно современным оборудованием, позволяющим выполнять полный цикл лечения сложнейших заболеваний и патологий: от комплексной диагностики до витреоретинальных операций.

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3D не только в кино

Если раньше операции на глазах проводились с использованием микроскопа, то теперь в распоряжении врачей клиники «Визус Абсолют» 3D-очки, датчики и большой экран. Это возможности системы 3D-визуализации NGENUITY. Система состоит из камеры высокого динамического разрешения, совмещенная с оптикой операционного микроскопа, дисплея высокого разрешения, высокоскоростного графического процессора и специальных поляризованных очков для трехмерного восприятия изображения.

При хирургии катаракты 3D операционный комплекс позволяет с максимальной точностью позиционировать любые виды интраокулярных линз, включая торические и мультифокальные линзы. Также комплекс применяется при хирургии отслойки сетчатки глаза, макулярного разрыва, эпиретинального фиброза и многих других тяжелых заболеваний органа зрения.

Диагностика – основа лечения

Диагностика в «Визус Абсолют» не менее совершенная. Для расчета интраокулярных линз в клинике «Визус Абсолют» используют IOL Master 700 – аппарат нового поколения оптической биометрии. Прибор создан для бесконтактного измерения структур глаза с использованием метода оптической когерентной томографии. С помощью IOL Master 700 офтальмолог сканирует передний и задний отделы глаза. Высокая точность получаемых данных позволяет точно рассчитывать рефракционный результат операции. Аппарат позволяет увидеть атипичное положение хрусталика, его возрастные изменения, по положению и конфигурации макулярной области можно оценить точность фиксации взгляда пациента, в ряде случаев по изображению макулы можно предположить наличие патологии. Внутриглазное давление измеряется бесконтактным тонометром REICHERT 7CR – это один из лучших в мире приборов в этой специализации. Тонометр имеет мягкий воздушный "выстрел". Процесс измерения внутриглазного давления комфортен и не пугает пациента. Пациент прижимает голову к упору для лба, смотрит на подсвеченную мишень. Оператор активирует процесс измерения, остальные операции тонометр производит автоматически. Мониторинг внутриглазного давления позволяет выявить такое опасное заболевание, как глаукома, на ранних стадиях.

Оптическая когерентная томография (Томограф Zeiss Cirrus Photo 800) позволяет «посмотреть» все слои сетчатки и зрительного нерва, оценить их функции - чтобы уже на ранних стадиях, пока заболевание еще явно не проявило себя, предупредить его, определить способы лечения и спрогнозировать результат.

Лазером в глаза – это не страшно

Для лазерной коррекции зрения применяется современный лазер «MEL 90» ведущего мирового производителя — немецкой компании «Carl Zeiss». Аппарат оснащен двойной системой слежения. Это позволяет перемещаться лазеру по зрачку с учетом микродвижений глаз. В MEL 90 закладывают данные кератотопографии пациента, план необходимой коррекции получается предельно точный. С ним операции эффективны даже в очень сложных случаях.

Фотокоагуляция сетчатки, капсулотомия, иридотомия, лечение вторичной катаракты и лазерное лечение глаукомы осуществляется с помощью комплексной многоцелевой офтальмологической системы ZEISS VISULAS YAG III.

Лучшая инвестиция — в здоровье

Говорить о необходимости следить за своим здоровьем излишне. Обращаясь в клинику «Визус Абсолют», вы получаете медицинское обследование и комплексное лечение, соответствующие мировым стандартам. В том числе и потому, что наши врачи «вооружены» современным высокоточным оборудованием.

Берегите зрение. Своевременное лечение поможет добиться хорошего результата. Обращайтесь к профессионалам!

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Тел.: +7 (8172) 33-36-36; +7 (8172) 33-36-34; +7 981-501-03-03

Адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 13

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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