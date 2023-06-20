Великая музыка прозвучит в стенах вологодской Софии

Фото: Ярославская государственная филармония.

Великая музыка 21 июня будет звучать в стенах вологодской Софии. «Всенощное бдение» — одно из главных сочинений Сергея Рахманинова прозвучит в Вологде. Его исполнит признанный во всем мире коллектив - Хоровая капелла «Ярославия».

"Всенощное бдение" - это труд композитора, который называют вершиной русской духовной музыки. Произведение было создано как реакция на события Первой мировой войны и ответ на острые вопросы времени.

"Ярославия" - лауреат международных конкурсов, капеллой руководит лауреат премии имени Собинова, профессор Московской консерватории Владимир Контарев. Капелла была создана в Ярославле 20 лет назад. Это явилось значительным музыкальным и общекультурным событием. В состав коллектива вошли профессиональные музыканты, в разное время окончившие лучшие музыкальные учебные заведения страны. Им по плечу и такие сложные сочинения, как «Всенощное бдение»

"На концерте великого Рахманинова мы предлагаем слушателям «не позволять душе лениться». «Всенощное бдение» — гениальнейшая, серьезная музыка, способная воспитывать, наполнять души добром, любовью и делать их красивыми", — говорит генеральный директор Филармонии Денис Саничев.

Концерт пройдет в Софийском соборе в ближайшую среду. Билеты доступны в том числе и по Пушкинской карте. Начало концерта в 19 часов, сообщает пресс-служба фестиваля "Лето в Кремле".