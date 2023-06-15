Как смонтировать уличное освещение в деревне Юрьевец обсуждали на приеме у Андрея Луценко

Фото: ЗСО.

Варианты монтажа уличного освещения в одной из деревень Череповецкого района обсудили на личном приеме Андрея Луценко.

На личном приеме председателя Законодательного Собрания области, руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Луценко обсуждалась проблема деревни Юрьевец Череповецкого района. Это одна из самых темных деревень региона: в населенном пункте 125 участков, однако, нет ни одного уличного фонаря.

Фото: ЗСО.

«У нас нет светильников ни в центральной части деревни, ни на других улицах. Некоторые жители сами сделали освещение у своих домов. У нас здесь много детей, хотелось бы, чтобы улица была освещенная и безопасная», - рассказал житель деревни Роман Тропин. Раньше деревня находилась в рамках частной территории. В октябре 2022 года эта территория была передана на баланс Администрации района, бюджет которого не готов потратиться на освещение Юрьевца.

Фото: ЗСО.

«У нас более 500 населенных пунктов, сразу везде провести необходимые работы невозможно. Хорошее решение в данном вопросе – заявиться вместе с жителями в программу губернатора «Народный бюджет» и привлечь средства из областного бюджета на освещение деревни," - предложил руководитель администрации Череповецкого района Роман Маслов.

Что Нарожный бюджет работает - череповчане знают. Только прошлом году район подал 182 заявки, 139 из которых были одобрены.

По программе «Народный бюджет» на работы выделяются 70 процентов средств из областного бюджета, не более 25% - местного бюджета и средства бизнеса, 5% - средства населения.

Фото: ЗСО.

«Сейчас необходимо организовать встречу с жильцами деревни, посчитать, сколько светильников нужно поставить, рассказать о возможностях программы, а также провести голосование. Если жители согласны на такие условия, то можно составлять проектно-сметную документацию и подавать заявку в «Народный бюджет», - наметил план действий Андрей Луценко.

Добавим, после личного приема встреча жильцов деревни состоялась. Большинство собственников высказались за участие в программе «Народный бюджет». Уже запланирована встреча с подрядчиком для определения вида работ и составления сметы.